CHP'den butlan planına şah mat! İşte o ince kurultay hamlesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 5 Temmuz'da CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nın görevden alınması ve ilçe kongrelerinin iptal edilmesine ilişkin itirazlarını değerlendirdi.

YSK, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu ilçe kongrelerinin ‘durdurulma’ kararını, tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırdı. Böylece bu ilçelerdeki kongrelerin devam edeceği açıklandı.

Ancak YSK, CHP’nin İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararına yaptığı itirazı reddetti.

YSK’nın bu itirazları değerlendirdiği gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP delegeleri notere giderek, olağanüstü kurultay düzenlenmesi talebiyle başvuruda bulundu.

YSK kararının ardından CHP de akşam saatlerinde olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu.

Gazeteci Alican Uludağ, CHP'nin bu hamlesinin nedenini anlattı.

Kurultay Davası'ndan olası bir mutlak butlan kararı çıkarsa yani eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine dönerse Olağanüstü Kurultay'ı gerçekleştirmek zorunda olduğu Uludağ aktardı.

CHP’nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül’de yapılacak. CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı süreçte, Saraçhane’de eylemler sürerken partiye kayyum atanacağı yönündeki iddialar üzerine bu kararı almıştı.

Özgür Özel, mevcut tüm delegelerin oyunu alarak genel başkan seçilmiş ve hazırladığı Anahtar Liste, firesiz biçimde yönetime girmişti.

Gazeteci Alican Uludağ, CHP'nin kurultay hamlesini şöyle anlattı:

"Özgür Özel’in hamlesinin anlamı ne?

CHP lideri Özgür Özel, iktidarın 15 Eylül’de CHP’de yönetimi değiştirme planına karşı hamle yaptı. CHP, 21 Eylül‘de olağanüstü kurultay yapacak. Bunun anlamı şu: Eğer Ankara’daki mahkeme, Özgür Özel ve ekibini yönetimden uzaklaştırır ve Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim ederse, dünkü YSK kararıyla birlikte bu kurultayı kimse durduramaz. YSK’da buna izin vermez . Kılıçdaroğlu 21 Eylül’de kurultayı yapmak zorunda olacak. Bu seçimden kaçamaz. Partiyi kurultaysız 1,5 yıl kurultaysız yönetme planı da boşa çıkacak."