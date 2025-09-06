Kayyum heyetinde istifalar, YSK'dan CHP kararları... Gazeteler ağır gündemi nasıl gördü?

Yayınlanma:
Türkiye'nin gündemi son günlerde hiç olmadığı kadar yoğun... Bir yandan CHP İstanbul yönetimi için verilen mahkeme kararı, CHP'nin YSK'ya yaptığı iptal başvuruları. Son günlerde gündemde yer bulamasa da devam eden komisyon süreci... Peki hayli yoğun olan bu gündemi gazeteler nasıl gördü?

Yerel seçimlerin ardından 47 yılın ardından ilk defa birinci parti olan CHP, son yılların en ağır kuşatması altında. Bir yandan mahkemece verilen yönetimden el çektirme kararı, diğer yandan 15 Eylül de görülecek olan kurultay davasında yönetimden Özgür Özel ve ekibinin 'mutlak butlan' ile hiç olmamış sayılması riski...

CHP İstanbul yönetimine mahkemece atanan Gürsel Tekin, pazartesi gününü işaret ederek kayyum olmayı kabul edeceğini açıkladı. Dün sabah saatlerinde videosunu servis ettiği 4 kişilik heyetten 2 kişi görevi kabul etmediğini açıkladı.

Öte yandan eski il başkanları ile beraber CHP İl yönetim binasına gideceğini açıklayan Tekin'e Canan Kaftancıoğlu ve Cemal Canpolat'tan olumsuz yanıtlar geldi. Bunlarla beraber CHP'nin YSK'ya yaptığı kongrelerin iptal kararının tam kanunsuzluk ile iptal talebi kabul edildi.

Bu karar sonucunda CHP ilçe kongrelerine devam edecek. Öte yandan İstanbul İl yönetimine atanan kayyum kararının iptali başvurusu YSK tarafından reddedildi. Türkiye, CHP'ye yapılan operasyonlar ile hayli kritik günlerden geçerken ulusal gazeteler bu gelişmeleri nasıl gördü? İşte bazı gazetelerin manşetleri...

aksam-2025-09-06-ezlf.jpg

birgun-2025-09-06-jooj.jpg

cumhuriyet-2025-09-06-emmm.jpg

hurriyet-2025-09-06-0oyn.jpg

karar-2025-09-06-5ijg.jpg

milli-gazete-2025-09-06-fcdu.jpg

milliyet-2025-09-06-mnlp.jpg

nefes-2025-09-06-ifju.jpg

posta-2025-09-06-8isw.jpg

sabah-2025-09-06-kf3t.jpg

sozcu-2025-09-06-trpf.jpg

takvim-2025-09-06-m5l1.jpg

turkgun-2025-09-06-bglo.jpg

turkiye-gazetesi-2025-09-06-szpp.jpg

yeni-akit-2025-09-06-tb7n.jpg

yeni-safak-2025-09-06-lajp.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

