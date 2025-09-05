Eren Erdem Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı! 'Görev gelirse kabul etmem' dedi

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasının ardından gözler, CHP Kurultayı davasına çevrildi. İstanbul’a kayyum atanmasının ardından, davadan mutlak butlan kararı çıkabileceği iddiası güç kazandı.

Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “yok” hükmünde sayılacak ve genel başkanlık görev Kemal Kılıçdaroğlu’na devredilecek.

Kılıçdaroğlu’nun, 38’inci Kurultay seçimini kaybetmeden önceki genel başkan yardımcılarından Eren Erdem de kararını açıkladı.

Eren Erdem, siyaseti bıraktığını belirterek, “bir olasılık” dahilinde kendisine bir görev tevdi edilirse kabul etmeyeceğini duyurdu.

Butlan kararı çıkarsa, Kılıçdaroğlu’yla birlikte görev yapan Eren Erdem’in de aralarında bulunduğu eski yönetime görevler iade edilecekti.

Eren Erdem kararını şöyle açıkladı:

"Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için, topluca yanıttır.

Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak; aktif politika hayatımı sonlandırdım. Bir olasılık dahilinde; hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut unvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm.

İnsanlığa hizmet için, bugünün politik gündeminden daha faydalı olacağını düşündüğüm; Neşriyat, Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm.

Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikler ile ilgilenmiyorum.

Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle, ilgililere toplu cevabımdır.

Saygılarımla"