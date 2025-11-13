CHP İstanbul'dan kayyum Gürsel Tekin'in iddialarına yanıt: Gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvuruyorlar

CHP İstanbul'dan kayyum Gürsel Tekin'in iddialarına yanıt: Gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvuruyorlar
Yayınlanma:
Sarıyer'deki CHP Genel Başkan Çalışma Ofisi'nde kayyum Gürsel Tekin'in ekibinden Zeki Çelik'in odasında yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvuruyorlar" denildi.

İktidara yakın isimlerden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını işgal eden kayyum heyetinden Zeki Şen'in odasına gizlice giren kimliği belirsiz kişilerin burada tuvaletlerini yaptığını öne sürdü.

Atik söz konusu eylemi partililer tarafından yapıldığını ve polisin işlem başlattığını iddia etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan kayyum Gürsel Tekin, "Dünyanın en sabırlı insanıyım, sabrımızın son damlasına geldik" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyorGürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

'TUHAF' İDDİAYA CHP İSTANBUL'DAN YANIT

Söz konusu iddialara CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada kayyum heyetinin gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvurduğu belirtildi.

"Genel Başkanımızın Çalışma Ofisi Olarak kullanılan eski il binamızın bir bölümü, bir süredir sadece kendi kendini tanıyan üç kişilik bir grup tarafından işgal ediliyor" denilen açıklamada şunlara yer verildi:,

"Kamuoyunun doğru bilgilenmesi için aşağıdaki somut gerçekleri paylaşmak isteriz:

  • Bu kişiler, il binamızda bazı odaları çilingir ile bazılarını kilitlerini kırarak açtırmışlardır.
  • Bulundukları odaların anahtarları sadece kendilerindedir.
  • Binada temizlik ve tadilat yapılmasına izin vermemişler, polis marifetiyle
  • engel olmuşlardır.
  • Kendilerinin belirlediği isimler dışında kimsenin odaya girişi mümkün değildir.

Yani çalıştıkları odada her ne oluyorsa, kendi sorumluluklarındadır."

whatsapp-image-2025-11-13-at-7-14-37-pm.jpeg

"TÜRKİYE'NİN ASIL GÜNDEMİ BELLİDİR"

Türkiye'nin ve İstanbul'un asıl gündeminin tutuklu belediye başkanları olduğu vugulanan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

  • "Cumhurbaşkanı adayımız esir, belediye başkanlarımız esir, yol arkadaşlarımız zindanlarda direniyor. Halkımız yoksullukla boğuşuyor, gençlerimiz gelecek kaygısı içinde, emeklilier hayatta kalmaya çalışıyor. Bu kişilerin artık absürd hale gelen performanslarının bir an önce son bulmasını umuyoruz ve binayı terk ederek kendilerine başka bir meşguliyet bulmalarını tavsiye ediyoruz. CHP ciddi bir partidir, siyaset ciddi bir iştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Siyaset
Erhürman'dan Rum tarafına net mesaj: Kimse bizi görmezden gelemeyecek!
Erhürman'dan Rum tarafına net mesaj: Kimse bizi görmezden gelemeyecek!
Özgür Özel'den 3 günlük milli yas çağrısı
Özgür Özel'den 3 günlük milli yas çağrısı