CHP İstanbul'dan kayyum Gürsel Tekin'in iddialarına yanıt: Gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvuruyorlar

İktidara yakın isimlerden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını işgal eden kayyum heyetinden Zeki Şen'in odasına gizlice giren kimliği belirsiz kişilerin burada tuvaletlerini yaptığını öne sürdü.

Atik söz konusu eylemi partililer tarafından yapıldığını ve polisin işlem başlattığını iddia etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan kayyum Gürsel Tekin, "Dünyanın en sabırlı insanıyım, sabrımızın son damlasına geldik" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

'TUHAF' İDDİAYA CHP İSTANBUL'DAN YANIT

Söz konusu iddialara CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada kayyum heyetinin gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvurduğu belirtildi.

"Genel Başkanımızın Çalışma Ofisi Olarak kullanılan eski il binamızın bir bölümü, bir süredir sadece kendi kendini tanıyan üç kişilik bir grup tarafından işgal ediliyor" denilen açıklamada şunlara yer verildi:,

"Kamuoyunun doğru bilgilenmesi için aşağıdaki somut gerçekleri paylaşmak isteriz:

Bu kişiler, il binamızda bazı odaları çilingir ile bazılarını kilitlerini kırarak açtırmışlardır.

Bulundukları odaların anahtarları sadece kendilerindedir.

Binada temizlik ve tadilat yapılmasına izin vermemişler, polis marifetiyle

engel olmuşlardır.

Kendilerinin belirlediği isimler dışında kimsenin odaya girişi mümkün değildir.

Yani çalıştıkları odada her ne oluyorsa, kendi sorumluluklarındadır."

"TÜRKİYE'NİN ASIL GÜNDEMİ BELLİDİR"

Türkiye'nin ve İstanbul'un asıl gündeminin tutuklu belediye başkanları olduğu vugulanan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: