CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve Gürsel Tekin'in kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek haklarında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla dava açılan aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Akademisyen Emrah Gülsunar'un da bulunduğu 20 kişi, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda paylaşım yapan 20 kişi hakim karşısında! Gazeteci ve akademisyenler yargılanıyor

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Avukat Muhammet Mesut Yıldız hakkında yargılama izni alınmadığı için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına hükmetti.

28 OCAK 2026 TARİHİNE ERTELENDİ

Ayrıca tutuksuz sanıkların imza verme yükümlülüğünün kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme, dosyadaki sevk maddeleri ile iddianame içeriği arasındaki uyumsuzluk gerekçesiyle ek iddianame hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına da hükmetti. Duruşma, 28 Ocak 2026 tarihine ertelendi.