CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda paylaşım yapan 20 kişi hakim karşısında! Gazeteci ve akademisyenler yargılanıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek haklarında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla dava açılan aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Akademisyen Emrah Gülsunar'un da bulunduğu 20 kişi, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında.