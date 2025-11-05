CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda paylaşım yapan 20 kişi hakim karşısında! Gazeteci ve akademisyenler yargılanıyor
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek haklarında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla dava açılan aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Akademisyen Emrah Gülsunar'un da bulunduğu 20 kişi, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında.
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 20 kişi hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haber amacıyla çektiği videolar “suç delili” olarak gösterildi.
Emrah Gülsunar bugün duruşma salonuna getirilmedi ve savunmasını SEGBİS aracılığıyla yapıyor.