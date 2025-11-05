CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda paylaşım yapan 20 kişi hakim karşısında! Gazeteci ve akademisyenler yargılanıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda paylaşım yapan 20 kişi hakim karşısında! Gazeteci ve akademisyenler yargılanıyor
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek haklarında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla dava açılan aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Akademisyen Emrah Gülsunar'un da bulunduğu 20 kişi, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve Gürsel Tekin'in kayyum atanmasına tepki gösteren paylaşımlar nedeniyle aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan ve tutuklu akademisyen Emrah Gülsunar’ın da bulunduğu 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 20 kişi hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haber amacıyla çektiği videolar “suç delili” olarak gösterildi.

20-kisi.jpeg
Emrah Gülsunar bugün duruşma salonuna getirilmedi ve savunmasını SEGBİS aracılığıyla yapıyor.

NE OLMUŞTU?

7 Eylül’de 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı gerekçe gösterilerek CHP İstanbul İl Başkanlığı çevik kuvvet ekiplerince ablukaya alınmış, bu sırada yapılan bazı sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Patronlar kulübünden Meclis turu
Patronlar kulübünden Meclis turu
Hüda Par’dan Demirtaş açıklaması: Tahliye olursa adalet duygusu zedelenir diyen geniş bir kesim var
Hüda Par’dan Demirtaş açıklaması: Tahliye olursa adalet duygusu zedelenir diyen geniş bir kesim var