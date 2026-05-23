CHP Grup Toplantısı'nda neler olacak? Gökhan Günaydın açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’ye yönelik hukuki tartışmalar ve YSK başvurusu gündeminin gölgesinde salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Halk TV muhabiri Sibel Mazrek’e konuşan Günaydın, toplantı düzeninde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” tartışmaları ve hukuki süreç sürerken, gözler Meclis’te yapılacak grup toplantılarına çevrildi. Günaydın, CHP Grup Toplantısı’nın bugüne kadarki usulle gerçekleştirileceğini vurguladı.

GRUP TOPLANTISI'NDA NELER YAŞANACAK?

Sibel Mazrek’in, grup toplantısında sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Günaydın, salı günü CHP’nin grup toplantısını yapacağını belirtti.

Günaydın şöyle dedi:

“Evet, salı günü bizim grup toplantımız var. Salı günü MHP'nin de grup toplantısı var. Grup toplantısını Grup Başkanvekili açar, Grup Başkanı konuşur. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl olmuşsa öyle olacak. Grup Başkanvekili toplantıyı açacak, Grup Başkanı konuşacak.”

Bu açıklamayla CHP’de grup toplantısının olağan işleyişinde bir değişiklik olmayacağı netleşti.

Mazrek’in, “Orada bir değişim söz konusu olmayacak değil mi?” sorusuna da Günaydın, Meclis İçtüzüğü ve parti tüzüğünü işaret ederek yanıt verdi.

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

“Ya bunlar kural, anlatabiliyor muyum? Bunlar Meclis İçtüzüğünde yazılı olan kurallar. Bizim tüzüğümüzde tanımlanmış seçilme yöntemleri var. Dolayısıyla hani bunlar kişiye ve güne göre değişecek işler değil.”

YSK BAŞVURUSUNA ÇOK SERT YANIT

Günaydın, CHP’ye yönelik hukuki süreci ve YSK’ya yapılan yerel seçimlerin iptali başvurusunu da değerlendirdi:

“Yani 50 küsur yıl sonra adamların elinden en önemli belediyeleri halkın iradesiyle almışız; bir meczup, 'Mutlak butlan kararı sonrasında yerel seçimleri iptal edelim' diyor. Ne yapacağız? Buna 'hukuki başvurudur' mu diyeceğiz, yoksa 'bu ihanetin tam da göbeğidir' mi diyeceğiz?”

Günaydın, CHP içinde bir kutuplaşma olmadığını da belirterek, “Benim bir refleksim var, bu refleksim Cumhuriyet'ten yana. Bu kadar basit”

Öte yandan YSK söz konusu başvuruyu reddetti.