Çerçioğlu'nun planlarını butlan davası bozmuş! Aydın medyası aylar öncesinden yazmış

Çerçioğlu'nun planlarını butlan davası bozmuş! Aydın medyası aylar öncesinden yazmış
Yayınlanma:
AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun mutlak butlan davası olarak da bilinen 30 Haziran'daki CHP Kurultayı davası öncesi harekete geçtiği Aydın'ın yerel medyası tarafından yazıldığı ortaya çıktı. 5 Haziran'daki haberde Çerçioğlu'nun umudunu bu davaya bağladığı iddia edildi.

Ege'nin 'Topuklu Efesi' olarak bilinen ve 'Zeybek dışında kimsenin önünde diz çökmeyiz' diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçti.

Çerçioğlu'nun hakkındaki yolsuzluk iddialarından tutuklanma korkusu ile AKP'ye geçtiği iddia edildi. Çerçioğlu, iddialara yanıt verip yargılanmaktan korkmadığını ve artık siyasete Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'himayesinde' siyasete devam edeceğini belirtti.

Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinde 90'lı yılların tartışmalı ismi Mehmet Ağar'ın aracı olduğu iddiasını da Aydın Şafak gazetesi ortaya attı. Ağar, iddiaya yanıt verip yalanlama yaptı. ,

Mehmet Ağar Çerçioğlu ile tanışıklıklarını anlattı! AKP'ye geçişinde aracı mı oldu?Mehmet Ağar Çerçioğlu ile tanışıklıklarını anlattı! AKP'ye geçişinde aracı mı oldu?

Aydın Şafak'ın Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinden aylar öncesi yayımladığı haberde tekrar gündeme geldi.

5 Haziran'da yayımlanan haberde Çerçioğlu'nun hakkındaki iddiaları dönem dönem 'güçlü' yakınları ile kapattığı iddia edildi. Fakat son operasyonların da kendine sıçrayacağını düşünen Çerçioğlu'nun umudunu 30 Haziran'daki CHP Kurultay davasına bağladığı, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönmesi ile soruşturmalardan kurtulmak istediği 5 Haziran'daki haberde öne sürüldü.

Çerçioğlu'nun AKP'li Bülent Arınç ve Ağar ile yakınlığı ile 30 Haziran öncesi belediyeye bir operasyon düzenlenmesi bağlantıya geçmeye çalıştığı da iddia edilen haberde, Kılıçdaroğlu ile yakınlığına sık sık vurgu yapıldı. Aydın Şafak'ın haberinde şu ifadeler de yer aldı:

"Hatta Çerçioğlu'nun Yeniasır - Sabah gibi iktidar yandaşı kurumlarla halkın kesesinden milyonlarca liralık reklam anlaşmaları yaparak aleyhinde haber çıkmasını engellediği de biliniyor."

screenshot-2025-08-21-at-10-04-19-cercioglundan-chpye-buyuk-ihanet-iddiasi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Siyaset
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!