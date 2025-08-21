Çerçioğlu'nun planlarını butlan davası bozmuş! Aydın medyası aylar öncesinden yazmış

Ege'nin 'Topuklu Efesi' olarak bilinen ve 'Zeybek dışında kimsenin önünde diz çökmeyiz' diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçti.

Çerçioğlu'nun hakkındaki yolsuzluk iddialarından tutuklanma korkusu ile AKP'ye geçtiği iddia edildi. Çerçioğlu, iddialara yanıt verip yargılanmaktan korkmadığını ve artık siyasete Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'himayesinde' siyasete devam edeceğini belirtti.

Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinde 90'lı yılların tartışmalı ismi Mehmet Ağar'ın aracı olduğu iddiasını da Aydın Şafak gazetesi ortaya attı. Ağar, iddiaya yanıt verip yalanlama yaptı. ,

Mehmet Ağar Çerçioğlu ile tanışıklıklarını anlattı! AKP'ye geçişinde aracı mı oldu?

Aydın Şafak'ın Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinden aylar öncesi yayımladığı haberde tekrar gündeme geldi.

5 Haziran'da yayımlanan haberde Çerçioğlu'nun hakkındaki iddiaları dönem dönem 'güçlü' yakınları ile kapattığı iddia edildi. Fakat son operasyonların da kendine sıçrayacağını düşünen Çerçioğlu'nun umudunu 30 Haziran'daki CHP Kurultay davasına bağladığı, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönmesi ile soruşturmalardan kurtulmak istediği 5 Haziran'daki haberde öne sürüldü.

Çerçioğlu'nun AKP'li Bülent Arınç ve Ağar ile yakınlığı ile 30 Haziran öncesi belediyeye bir operasyon düzenlenmesi bağlantıya geçmeye çalıştığı da iddia edilen haberde, Kılıçdaroğlu ile yakınlığına sık sık vurgu yapıldı. Aydın Şafak'ın haberinde şu ifadeler de yer aldı: