Mehmet Ağar Çerçioğlu ile tanışıklıklarını anlattı! AKP'ye geçişinde aracı mı oldu?

Aydın'da "Topuklu Efe" olarak tanınan ve Zeybek haricinde kimsenin karşısında eğilmeyiz diyen Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den AKP'ye geçti.

Çerçioğlu'nun geçişi Aydın halkı tarafından tepki ile karşılanırken yerel medyada dikkat çeken bir haber yapıldı.

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun köşesine taşıması ile gündeme oturan haberde Çerçioğlu'nun Mehmet Ağar ile ilişkisi anlatıldı.

ÇERÇİOĞLU BODRUM YALIKAVAK'A GİTTİ İDDİASI

Aydın Şafak Gazetesi'nin haberine göre; Çerçioğlu AKP'ye geçişinden önce Bodrum Yalıkavak'ta bir yatta Mehmet Ağar ile buluştu. Çerçioğlu, AKP'ye geçişi konusunda Ağar'dan yardım istedi.

AĞAR AİLESİNİN ÇERÇİOĞLU AİLESİNE VEFA BORCU

İki siyasinin arkadaşlığının Ağar'ın Yenipazar Cezaevi'nde tutuklu bulunurken Çerçioğlu'nun yardımları ile başladığı ifade edildi. Çerçioğlu ailesi, Ağar ailesinin Aydın'da kalabilmesi için ev tahsis edip ihtiyaçlarını karşıladığı söylenirken haberde şunlar kaydedildi:

"HAMİSİ OLAN AĞAR..."

"Mehmet Ağar ile uzun yıllar öncesi kurulan bu ilişki daha sonra iyice adeta aile bağlarına dönmüştü. Savcılıkta bulunan çok sayıda on milyarlarca liralık yolsuzluk dosyası, kapattık dedikleri ‘Barka – Bilginay’ dosyasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın haberi olması ve ifadelerin alınmaya başlanmasıyla birlikte her taraftan sıkışan Özlem Çerçioğlu’nun, soluğu Mehmet Ağar’ın yanında aldığı kaydediliyor. Derin kulislerden edinilen istihbarata dayalı bilgilere göre, Mehmet Ağar ile Bodrum Yalıkavak’da yatta buluştuğu öne sürülen Özlem Çerçioğlu, durumun vahametini Ağar’a iletti. Yıllardır gerçek hamisi olan Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile irtibata geçerek, kabulün yapılmasına aracı oldu.”

AĞAR: BİR KERE CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Nefes'ten Aytunç Erkin, iddiaları Mehmet Ağar'a sordu. Ağar şu yanıtı verdi:

“Hiç alakası yok tam hayal mahsulü. Özlem Hanım’ın cezaevi ziyareti hariç geri kalan her şey tümüyle yalan. Ayrıca bir kere kendisi bir kere de eşiyle beniz ziyaret etti. Biz köşemizde siyaset dışında duruyoruz.”

2013'te Susurluk Davası'ndan Aydın'da hapis yatan Ağar'ı 2012'de Fatih Terim ve İş İnsanı Osman Akça cezaevinde ziyaret etmişti. Akça'ya ait işletmede Terim, öğle yemeği yemişti. Terim ve Çarça'yı tesiste Çerçioğlu da ziyaret etmişti.

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Ağar’ı, Susurluk Davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde ’Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu’ iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu ceza onanmıştı. Yenipazar Cezaevi’nde 1 yıl hapis yatan Ağar, avukatının başvurusu üzerine denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye edilmişti.