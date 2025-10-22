Çerçioğlu'nun boş konserini haber yapan gazeteci de tutuklandı!

AKP’li Özlem Çerçioğlu’nun villasına ilişkin iddiayı yazan Yazar Ergün Poyraz tutuklandı. Ciddi sağlık sorunları bulunan Poyraz’ın, şeker hastalığı nedeniyle ayağının kesilme riski olduğu belirtildi.

Poyraz’ın ardından, Özlem Çerçioğlu hakkında haber yapan gazeteci Emin Aydın’ın da tutuklandığı öğrenildi.

Zeybekhaber’in aktardığına göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi personeline ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip kullandığı iddiasıyla Poyraz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Denge Genel Yayın Yönetmeni Poyraz, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Sözcü'nün haberine göre; Poyraz, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından belediye konserine vatandaşların katılmadığı ve belediye meclis üyelerine konserde halkın tükürdüğünü haber yapmıştı.

İstifa edip AKP'ye geçmişlerdi! Seçmen suratlarına tükürdü

Öte yandan Aydın Denge'nin haberine göre; Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da sanıkları arasında bulunduğu davada bir duruşma daha görüldü.

ÇERÇİOĞLU'NUN İHALEYE FESAT DAVASI ŞUBATA ERTELENDİ

Toplam 32 kişinin yargılandığı dosyada sanıklara; “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “görevi kötüye kullanma” ve “sahte resmi evrak düzenleme” suçlamaları yöneltiliyor.

Başkan Çerçioğlu’na yöneltilen “zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla ilgili önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı, “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçundan 6 yıl hapis ve memuriyetten men talebinde bulunmuştu.

Duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katılırken, Özlem Çerçioğlu ve birkaç sanık mahkemeye gelmedi. Sanıklar arasında Çerçioğlu’nun eski danışmanı Erkan Karaarslan ile belediyede görev yapan bazı yöneticiler de yer alıyor.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın 17 Şubat 2026’da yapılmasına karar verdi.