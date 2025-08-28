CHP'den AKP'ye geçen meclis üyelerine 'tükürük' tepkisi!

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen 4 Meclis üyesi, Zeytindalı Parkı’nda düzenlenen Türkiye-Yunanistan Halk Oyunları etkinliğinde vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Vatandaşlardan birinin AKP'ye geçen üyelere, Tuuuuuu size, utanmazlar, hakkımızı helal etmiyoruz, oylarımız haram olsun size’ sözleriyle tepki gösterdiği öğrenildi.

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen 4 Meclis üyesi Hilal Kabasakal, Şakir Gülmez, Muharrem Özcan, Necmettin Aka Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı’nda düzenlenen Türkiye-Yunanistan Halk Oyunları etkinliğinde beklenmedik bir tepkiye maruz kaldı.

Aydın Denge 'de yer alan habere göre, mahalle sakini iki kadın, Gülmez ile Özcan'a tükürüklü protestoda bulundu. Kadınlardan gelen tepki anında diğer iki meclis üyesinin de yanlarında olduğu belirtildi.

"OYLARIMIZ HARAM OLSUN SİZE"

Olaya tanıklık eden bir mahalleli, duruma tepki gösteren kadınların Şakir Gülmez ve Muharrem Özcan ile sözlü tartışma yaşadığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Mahalle sakinleri uygulamanın yanlış olduğunu belirtiler ve konu siyasi tartışmaya dönüştü. Parti değiştiren iki meclis üyesi ile diyalog yaşandı.

Kadınlardan biri parti değiştiren Özcan ve Gülmez’i ağır sözlerle eleştirdi ve yüzlerine doğru ‘Tuuuuuu size, utanmazlar, hakkımızı helal etmiyoruz, oylarımız haram olsun size’ sözleriyle tepki gösterdi.

CHP’nin oylarıyla AKP’ye geçen meclis üyeleri ne yapacaklarını şaşırdılar ve karşılık vermeden olay yerinden uzaklaştılar

"YÜZÜMÜZE TÜKÜRÜK GELMEDİ"

AKP'ye geçen isimlerden Muharrem Özcan, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Bu gibi tepkilerin yaşanması normal. Tükürme olayı ‘Tu size’ şeklinde söylemseldi. Yüzümüze tükürük gelmedi. Öfkeli olan kadın ‘Tu size, hakkımı helal etmiyorum, oyumuz haram olsun’ dedi. Keşke böyle bir durum yaşanmasaydı” dedi.

Öteki üye Şakir Gülmez ise şunları söyledi: “Tepki gösteren mahalle sakini kadın ‘CHP’ye oy verdik ve AKP’ye geçtiniz. hakkımı helal etmiyorum, haram olsun’ dedi.

Muhatap olmadım ve cevap vermedim. Şahsıma yönelik tükürme olayı yaşanmadı. Olay anında Hilal Kabasakal ve Necmettin Aka da vardı ancak vatandaşlar onları tanımayınca tepki Özcan ile bana yapılmış gibi oldu. Üzücü bir olay ancak bu gibi tepkilerin yaşanması normal.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

