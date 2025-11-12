Cengiz Diyanet'i aydınlatacak: Milyonlarca lira alacak

Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30,4 milyon TL’lik elektrik alım ihalesi, iktidara yakın Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik’e verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet binalarına yönelik elektrik enerjisi alım ihalesi, 30 milyon 387 bin TL bedelle iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik firmasına verildi.

BirGün’ün haberine göre, Cengiz Holding’e ait şirket yalnızca 2025 yılı değil, 2026 yılına ilişkin enerji tedarikini de üstlenecek.diyanet.jpeg

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik enerjisi alımına yönelik ihalesi 22 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. İhale kapsamında Diyanet’e bağlı hizmet binalarına 2025 yılı için elektrik enerjisi temin edileceği belirtildi. Toplam enerji ihtiyacının ise 6 milyon kilowatt saat olduğu kaydedildi.

Mehmet Cengiz Bodrumda Erdoğan’ın yazlığını örnek aldı! 2 tane yaptıracakMehmet Cengiz Bodrumda Erdoğan’ın yazlığını örnek aldı! 2 tane yaptıracak

İHALE CENGİZ'E GİTTİ

Başkanlığın dev elektrik enerjisi alım ihalesi, 21 Ekim’de gerçekleştirildi. Başkanlığın 31 milyon 735 bin 175 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye verilen en düşük teklif, 30 milyon 387 bin TL oldu. İhaledeki 30,3 milyon TL’lik teklifin sahibinin, iktidara yakın şirketler arasında yer alan Cengiz Holding olduğu öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihale kapsamında 10 Kasım’da Cengiz Holding ile sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

