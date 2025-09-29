Mehmet Cengiz Bodrumda Erdoğan’ın yazlığını örnek aldı! 2 tane yaptıracak

Mehmet Cengiz Bodrumda Erdoğan’ın yazlığını örnek aldı! 2 tane yaptıracak
Yayınlanma:
Cengiz Holding, Bodrum’un eşsiz bölgelerinden Cennet Koyu’nda inşaata devam ederken söz konusu projede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazlık sarayında olduğu gibi hilal şeklinde 2 ayrı plaj yapılacağı bildirildi.

AKP iktidarında aldığı milyarlık ihalelere 2012 yılında Bodrum’un en özel koylarından olan 700 dönümlük Cennet Koyu arazisini de ekleyen Mehmet Cengiz, Bulgari ile anlaştığı projede yapacağı 2 plaj için Cumhurbaşkanlığı’nın Okluk Koyu’nda bulunna yazlık sarayını örnek aldı. Bulgari Hotels & Resorts, Jeweler of Hospitality koleksiyonunun 12’nci halkası olarak planlanan ve 2027 yılında açılması değerlendirilen proje kapsamında, yazlık saraya benzer şekilde 2 adet hilal şeklinde plaj yapılması amaçlanıyor.

T24'ten Ertuğrul Özkök'ün yazısına göre, söz konusu projede 2 bin metrekarelik malikaneler de bulunacak. İnşaat görüntüsü ile tartışma yaratan projeyi yerinde gören Özkök, yazısında projenin detaylarına yer verdi.

yazlik-saray.webp

“İNSANI RAHATSIZ EDEN BİR GÖRÜNTÜSÜ VARDI”

Özkök, söz konusu inşaat projesi hakkında “Dışardan bakıldığında gerçekten insanı rahatsız eden bir görüntüsü vardı” ifadelerini kullanırken Bulgari Grup Başkan Yardımcısı ve Bulgari Otel Kurucusu Silvio Ursini ile dev bir malikanede buluştuğunu ifade etti. Projenin detaylarına ilişkin, “Silvio ile yarımadanın rezidans olarak yapılan bölümde tamamlanmış evlerden birinde konuştuk ve yemek yedik. Ev dediysem, gerçekten Hamptons’taki malikanelere taş çıkartacak bir bina. İç mekanı 2.000 metrekare. Benim evimin 400 metrekare olduğunu düşünürsem, beş katı. 20 tane 100 metrekarelik apartman dairesi yani” sözlerini sarf eden Özkök, projede toplam 101 Bulgari Mansion ile otel kısmında 43 misafir odası ile 40 bağımsız villanın yer alacağını kaydetti.

cennet-koyu.jpg

277 MİLYON LİRAYA SATIN ALINDI!

Bodrum Gölköy Mahallesi’nde bulunan Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük arazi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındı. Mülkiyeti Hazine’ye ait olan ve halk arasında ‘Cennet Koyu’ olarak bilinen 423 No’lu parselin satış ihalesi, 12 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti.

Mülkiyeti o dönemde Hazine’ye ait olan kamu arazisini Mehmet Cengiz’in ortağı olduğu ‘Bodrumbir’ isimli şirketi, 277 milyon TL’ye satın almıştı. Daha sonra şirket Cengiz Holding’e devredildi ve, sit alanı olan bölgede proje başladı.

Kaynak:T24

