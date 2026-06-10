Cemil Tugay ihraç iddialarına son noktayı koydu: Hiçbir güç beni partiden atamaz

Mahkemenin tartışmalı 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ihraçların olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının sonrasında partiden ihraç edilmesi muhtemel olan isimler arasında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yer aldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin Cemil Tugay'dan açıklama geldi.

"HİÇBİR GÜÇ BENİ PARTİDEN ATAMAZ"

Son Mühür Gazetesi'ne konuşan Tugay, "Beni partiden atmak o kadar kolay mı? Partiden atmak için Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdikten sonra Parti Meclisi’nin de (PM) onay vermesi gerekiyor. Ancak o şekilde partiden ilişik kesilebilir. Hiçbir güç, hiçbir makam beni partiden atamaz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Partisinden istifa edeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Tugay, istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını vurguladı.

YENİ PARTİ SÖYLENTİLERİNE TUGAY'DAN AÇIKLAMA

Yakın zamanda yeni parti kurulacağına yönelik iddiaların hatırlatılması ve "Böyle olursa tutumunuz ne olur?" diye sorulması üzerine ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Parti büyüklerimin alacağı karara göre hareket edeceğim." yanıtı verdi.