Bütçeden gençlere yüzde 1,47 düştü!
İktidarın gençlik politikalarını ve gençlere ayırdığı bütçeyi eleştiren CHP’li Avşar “Koca bütçeden gençlere %1,47 düştü” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Plan Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifi üzerine söz aldı.

Konuşmasında, Türkiye'nin sahip olduğu gençlik potansiyeline vurgu yapan ve Avşar, umutsuz gençliğin sebebinin siyasi iktidarın olduğunu, bütçeden ayrılan payın sadece %1,47 olduğunu, bu bütçenin gençleri yarı yolda bırakacağını söyledi.

"İBB’NİN AÇTIĞI YURTLARA ENGEL OLUNDU"

Avşar, gençlerin 3’te 1’inin ne işte ne eğitimde olduğunu, her 4 üniversite mezunundan 1’inin işsiz kaldığını, ülkemizin yükseköğretim kurumları harcamasında OECD ortalamasının 11 bin dolar altında kaldığını, bu bütçede bağımlılıkla mücadeleye sadece 59 milyon TL ayrıldığını, barınma ve ulaşım hariç diğer giderlerin burs/kredinin 3 katına çıktığını, KYK yurtlarının sorun yumağına döndüğünü, üstüne üstlük İBB’nin açtığı yurtlara engel olunduğunu savundu.

Avşar, bu politikalarla değil; gençlerin devletin ve milletin öznesi ve kaynağı olarak kabul edildiğini politikalarla geleceğe umutla bakabileceğini ifade etti.

