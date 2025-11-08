Bu sözleri duyan AKP'li vekiller dondu kaldı

Yayınlanma:
İmralı Süreci kapsamında İrlanda ve İngiltere'deki terör sorununu nasıl çözüldüğünü öğrenmek için yurt dışına giden vekillerin, AKP'li vekillere, "İngiltere'de terör örgütü IRA ile çözüm süreci yürüten partinin oyları yarı yarıya düştü" sözlerini duyunca bir süre dona kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine de AKP'li vekillerin, "Bu durumu bir daha değerlendirelim" dediği ifade edildi.

İrlanda merkezli Demokratik İlerleme Enstitüsü (DPI), İmralı Süreci'nde kurulan TBMM’deki komisyonun bazı üyelerini Dublin’e davet etti.

Yurt dışı ziyaretinden dönen heyet, İstanbul Havalimanı’nın VIP salonunda bazı milletvekilleriyle karşılaştı.

Sohbet sırasında bir milletvekili, İrlanda’da terör örgütü IRA ile çözüm sürecini yürüten partinin “oylarının yüzde 50 düştüğünü” söyledi.

KAHKAHAYI PATLATTILAR

Nefes'in haberine göre; bu sözleri duyan AKP’li vekillerin bir süre sessiz kaldığı, ardından birbirlerine bakarak “Bu durumu bir daha değerlendirelim” dedikleri öğrenildi.

Salondaki bu an, kahkahalara yol açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

