Bu sözleri duyan AKP'li vekiller dondu kaldı

İmralı Süreci kapsamında İrlanda ve İngiltere'deki terör sorununu nasıl çözüldüğünü öğrenmek için yurt dışına giden vekillerin, AKP'li vekillere, "İngiltere'de terör örgütü IRA ile çözüm süreci yürüten partinin oyları yarı yarıya düştü" sözlerini duyunca bir süre dona kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine de AKP'li vekillerin, "Bu durumu bir daha değerlendirelim" dediği ifade edildi.