Bu seneki Ahlat karesinde üç isim yer almadı bir isim de yeni eklendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, bu sene de Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bu sene mezarlık önündeki fotoğrafta üç isim yer almazken yeni bir isim eklendi.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünden bir gün önce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bitlis Ahlat'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte, geçen sene olduğu gibi Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. İki lider daha sonra Devlet Bey Konağı'nda görüşme gerçekleştirdi.

GEÇEN SENEKİ ÜÇ İSİM BU SENE YOK

Mütercimler bu iki kareye isyan etti: Bunları yaşayacaksak bu insanlar niye öldü?Mütercimler bu iki kareye isyan etti: Bunları yaşayacaksak bu insanlar niye öldü?

Geçen yılki Selçuklu Mezarlığı ziyaretinde Erdoğan ve Bahçeli fotoğraf vermişti. Fotoğrafta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yer almıştı.

Bu yıl da Selçuklu Mezarlığı'ndan fotoğraf karesi paylaşıldı.

Bakan Yaşar Güler, bu seneki karede yer almazken, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın kabine ile çektirdiği fotoğrafta yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın bu yıl yayımladığı fotoğraflarda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve iki kuvvet komutanı yer almazken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı.

Kriz iddialarının gölgesinde! Bahçeli ve Erdoğan uzun süre sonra yan yanaKriz iddialarının gölgesinde! Bahçeli ve Erdoğan uzun süre sonra yan yana

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bakanlar, genel başkan yardımcıları ve bölge illerin valileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler mezarlıkta dua etti.

