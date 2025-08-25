Bu seneki Ahlat karesinde üç isim yer almadı bir isim de yeni eklendi

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünden bir gün önce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bitlis Ahlat'ı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünden bir gün önce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bitlis Ahlat'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte, geçen sene olduğu gibi Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. İki lider daha sonra Devlet Bey Konağı'nda görüşme gerçekleştirdi.

GEÇEN SENEKİ ÜÇ İSİM BU SENE YOK

AHLAT 2024

Geçen yılki Selçuklu Mezarlığı ziyaretinde Erdoğan ve Bahçeli fotoğraf vermişti. Fotoğrafta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yer almıştı.

AHLAT 2025

Bu yıl da Selçuklu Mezarlığı'ndan fotoğraf karesi paylaşıldı.

Bakan Yaşar Güler, bu seneki karede yer almazken, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın kabine ile çektirdiği fotoğrafta yer aldı.

AHLAT 2025

Anadolu Ajansı'nın bu yıl yayımladığı fotoğraflarda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve iki kuvvet komutanı yer almazken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı.

AHLAT 2025