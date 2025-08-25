Kriz iddialarının gölgesinde! Bahçeli ve Erdoğan uzun süre sonra yan yana

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recept Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta bir araya geldi.

İki lider, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. İki lider basın mensuplarına fotoğraf verdikten sonra Devlet Bey Konağı'na geçti.

İki liderin görüşmesinde Bahçeli'nin yanında MHP Genel Başkanı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükhataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın yer aldığı öğrenildi.

İLK KARELER

Devlet Bey Konağı'ndaki görüşmeden ilk kareler:

KRİZ İDDİALARI! 10 TEMMUZ'DAN BU YANA GÖRÜŞME YOKTU

Tartışmalı İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın öldürüleceği iddiası ile Selahattin Yılmaz tutuklanmıştı. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Yılmaz'ın birçok kez Alaattin Çakıcı ile birlikte Bahçeli'yi ziyaret ettiği biliniyordu.

Bahçeli, Yılmaz'a sahip çıkmış, masumiyetinin kanıtlanacağını belirterek "Ülküdaşım, dava arkadaşım" demişti. Bahçeli'nin İBB soruşturmasındaki çıkışlarının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanması ise "MHP liderine mesaj" olarak yorumlanmıştı.

Son olarak Bahçeli'ye yakın olduğu iddia edilen Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan gözaltına alınmıştı.

Tüm bu gelişmeler, Bahçeli ile Erdoğan arasında kriz olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Bahçeli, son açıklamasıyla bu iddiaya karşı çıkmıştı.

Bahçeli ve Erdoğan son olarak 10 Temmuz'da yan yana gelmişti.

11 Temmuz'da ise Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci sonucunda terör örgütü PKK, silahları yakma kararı almıştı.

Bahçeli ve Erdoğan, İmralı Süreci için kurulan komisyondan bu yana yüz yüze görüşme gerçekleştirmemişti.