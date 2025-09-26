BTP'den Mansur Yavaş'a destek ziyareti!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcıları Lütfullah Önder ve Mustafa Pak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a destek ziyaretinde bulundu.

Lütfullah Önder Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında yapılan destek ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın geçen günlerde ABB'ye yönelik operasyonların ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Önder, "Kendisinin basın açıklamasında bir sözü vardı. 'Doğru duvar yıkılmaz.' Biz kendisini 'doğru duvar' olarak görüyoruz. Dürüstlüğü ile şeffaflığı ile bütün Türkiye’de de milletimizin gönlünde taht kurdu. Bu süreçte kendisini yıpratmaya çalışanların maksatlarını da biliyoruz, görüyoruz. Yanında olduğumuzu belirtmek üzere genel başkanımızın hem selamlarını hem mesajlarını iletmek üzere geldik" dedi.

BASIN TOPLANTISININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Ziyarete ilişkin konuşan Mansur Yavaş ise, "Öncelikle Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş’a teşekkür ediyorum. O da benzer şekilde adli kontrole tabi tutulmuştu. Bir parti genel başkanının adli kontrole tabi tutulması pek görülmüş bir hadise değil. Hepimiz hukuku özlüyoruz. Bizler de hukuk karşısında hesap vermeyi bir şeref olarak görüyoruz. Her şeyden önce kendimize güveniyoruz.

Benim basın toplantısı yapmamın da en büyük sebebi adalet istememdi, adaletin herkese eşit davranmasıydı. O gün eski döneme ait yaptığımız suç duyurularına nasıl davranıldığını gösterdik. Hiçbirinde adli kontrol yok, gözaltı yok. Ama maalesef Ankara Büyükşehir operasyonu adı altında daha çok şahsımı yıpratmaya yönelik bu tür yayınlar oldu. İnşallah el birliği ile hukukun üstün olduğu sistemi hep birlikte getireceğiz tekrar" ifadelerini kullandı.