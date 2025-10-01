Bilal Erdoğan Fas Veliaht Prensi ile de görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu olan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Fas'a gitti. Dünya Etnospor Birliği adın temaslarda bulunan Bilal Erdoğan, Fas Spor Bakanı ve Fas Veliaht Prensi ile görüşme gerçekleştirdi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Fas’ın Kazablanka kentinde Fas Milli Eğitim ve Spor Bakanı Muhammed Saad Berrade ile bir araya geldi.

Görüşmede, Fas’ın Dünya Etnospor Birliği’ne üyeliği ve geleneksel sporlar alanında işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmanın ardından açıklama yapan Erdoğan, Fas ile hem birlik üyeliği hem de geleneksel sporların gelişimi konusunda işbirliği kurduklarını belirtti. Şu anda birliğe 30 ülkenin üye olduğunu söyleyen Erdoğan, Fas’ın da katılmasıyla bu sayının 31'e çıkacağını duyurdu.

Erdoğan, 4 yılda bir yapılması planlanan uluslararası bir geleneksel spor organizasyonu için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. “Etnosport” adı verilecek bu organizasyonun ilkini en erken 2027’de düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

UNESCO gibi kurumlarla işbirliğine açık olduklarını belirten Erdoğan, "Bütün mesele, dünyadaki geleneksel sporlar hareketini daha güçlü bir kurumsal altyapıya kavuşturmak" dedi.

FAS PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Fas’ın El Cedide kentinde düzenlenen At ve Binicilik Fuarı’na da katıldı. Burada Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed ile görüştü. Görüşmeyi “sıcak ve yapıcı” olarak değerlendiren Erdoğan, bu temasın iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

İkili görüşmenin sadece kişisel değil, aynı zamanda diplomatik düzeyde de önem taşıdığını belirten Erdoğan, Türkiye-Fas ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde sorunsuz ilerlediğini söyledi.

FİLİSTİN SORUSUNU YANITLADI

Filistin’de yaşananlarla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, uluslararası spor camiasındaki çifte standardı eleştirdi.

Erdoğan, gazetecilerin Filistin'de yaşananlara ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı:

"Tabii ki bu yaşananlar dünya sporundaki iki yüzlülüğü gösterdi bize. Bir soykırım, iki yılı bulan bu soykırım devam ederken diğer tarafta Ukrayna'da savaş başladıktan beş gün sonra Rusya'nın bütün takımları her yerden men edildi. İki yıl boyunca soykırım yapan bir ülkenin hiçbir etkinlikte bu muameleyi halen görmüyor oluşu, halen etkinliklere katılabiliyor oluşu, bütün bir spor endüstrisinin anlayışının ne kadar çarpık olduğunu, özellikle de batı merkezli bu kural temelli uluslararası sisteminin aslında ne kadar geçersiz hale geldiğini görmüş oluyoruz."

Erdoğan, sporun barışın dili olması gerektiğini ifade ederek şunları ifade etti:

"Bu soykırım artık bitsin ama bu soykırımı yapan insanları sorumlu tutacaksak eğer, o zaman dünyanın uluslararası kuruluşlarının aldığı kararların ciddiye alınması, uygulanması ve takip edilmesi de çok gerekli, çok önemli."


Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

