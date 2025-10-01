Berat Albayrak'ın inanılmaz değişimi! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu

AKP' ile yakınlığı ile tanınan ve AKP için şarkı da yazan Sinan Akçıl, Instagram'da Berat Albayrak ile fotoğrafını paylaştı.

Akçıl, paylaşımında Nun Okulları'nı ziyaret ettiğini ve Albayrak ile üç saatlik görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

ÜÇ SAATLİK 'FİKİR TEATİSİ'

Akçıl, Albayrak'ı da öve öve bitiremedi. Akçıl, paylaşımına şu notu düştü:

"3 saatlik başbaşa inanılmaz bir sabah sohbeti. Bilinen ve 'bilinmeyen' yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam, 47 yaşına 2 bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN okulları ile bir nesilin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor"

SON HALİNİ GÖREN ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Albayrak'ın son halinine görenler de dumura uğradı. Yıllardan beridir kamuoyun fotoğraf vermeden sakınan Albayrak'ın yaşlandığı görüldü. Sakalları beyazlayan Albayrak'ın biraz kilo aldığı görüldü. Sosyal medyada Albayrak'ın son hali çok konuşuldu.

Kabine revizyonu konuşulurken dikkat çeken Berat Albayrak çıkışı: Dönmeli artık!

Albayrak, 10 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden bir Instagram paylaşımı ile istifa etmişti.

İktidar medyası günlerce Albayrak'ın istifasını kamuoyuna duyuramamıştı.

NUN OKULLARI KİMİN?

“Nun Eğitim ve Kültür Vakfı”na ait olan NUN Okulları, Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu tarafından kurulan bir özel okul işletmesi.