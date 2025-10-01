Berat Albayrak'ın inanılmaz değişimi! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu

Berat Albayrak'ın inanılmaz değişimi! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı olan eski Hazine Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir kamuoyuna fotoğraf vermemişti. Şarkıcı Sinan Akçıl'ın paylaşımında ortaya çıkan Albayrak'ı görenler şaşkınlığa uğradı.

AKP' ile yakınlığı ile tanınan ve AKP için şarkı da yazan Sinan Akçıl, Instagram'da Berat Albayrak ile fotoğrafını paylaştı.

Akçıl, paylaşımında Nun Okulları'nı ziyaret ettiğini ve Albayrak ile üç saatlik görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

ÜÇ SAATLİK 'FİKİR TEATİSİ'

Akçıl, Albayrak'ı da öve öve bitiremedi. Akçıl, paylaşımına şu notu düştü:

"3 saatlik başbaşa inanılmaz bir sabah sohbeti. Bilinen ve 'bilinmeyen' yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam, 47 yaşına 2 bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN okulları ile bir nesilin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor"

SON HALİNİ GÖREN ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Albayrak'ın son halinine görenler de dumura uğradı. Yıllardan beridir kamuoyun fotoğraf vermeden sakınan Albayrak'ın yaşlandığı görüldü. Sakalları beyazlayan Albayrak'ın biraz kilo aldığı görüldü. Sosyal medyada Albayrak'ın son hali çok konuşuldu.

Kabine revizyonu konuşulurken dikkat çeken Berat Albayrak çıkışı: Dönmeli artık!Kabine revizyonu konuşulurken dikkat çeken Berat Albayrak çıkışı: Dönmeli artık!

556219218-18527427832014511-4660387640239771215-n.jpg

Albayrak, 10 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden bir Instagram paylaşımı ile istifa etmişti.

İktidar medyası günlerce Albayrak'ın istifasını kamuoyuna duyuramamıştı.

NUN OKULLARI KİMİN?

“Nun Eğitim ve Kültür Vakfı”na ait olan NUN Okulları, Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu tarafından kurulan bir özel okul işletmesi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Siyaset
Son Dakika | Ankara'daki su krizinin perde arkası! Mansur Yavaş tüm gerçekleri anlattı
Son Dakika | Ankara'daki su krizinin perde arkası! Mansur Yavaş tüm gerçekleri anlattı
Trabzon'daki gizemli araç böyle imha edildi! Büyük casusluk şüphesi
Trabzon'daki gizemli araç böyle imha edildi!
Bilal Erdoğan Fas Veliaht Prensi ile de görüştü
Bilal Erdoğan Fas Veliaht Prensi ile de görüştü