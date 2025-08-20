Beyaz Toros eylemine DEM Parti'den ilk açıklama

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM önünde faili meçhul cinayetlerin ve işkencenin simgesi olan Beyaz Toros'un yakılması hakkında, "Herkesin bu konuda, uyanık olması, herkesin bu konuda sorumluluk alması, herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekiyor ama tabii ki en büyük sorumluluk hükûmete, İçişleri Bakanlığı'na ve tabii ki güvenlik bürokrasisine düşüyor" dedi.