Belediye operasyonları için halk kararını verdi

Sonar Araştırma'nın Türkiye genelinde yaptığı ankette, son bir yıldır büyük tartışma konusu olan belediyelere yönelik operasyonlar hakkında soru yöneltti. Firma, katılımcılara şunu sordu:

“İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler ve açılan soruşturmalar eşit ve adaletli bir şekilde yürütülüyor mu?”

Katılımcıların yüzde 63,2’si bu soruya “Hayır, taraflı şekilde yürütülüyor” cevabını verdi.

“Evet, adaletli” diyenlerin oranı yüzde 20,3’te kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 12,4 oldu.

Gazeteci Özlem Gürses'e konuşan Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, bu sorunun yaklaşık 4-5 aydır sorulduğunu ve “hayır” yanıtlarının zamanla arttığını söyledi.

AKP VE MHP SEÇMENİ DE RAHATSIZ

Parti bazlı dağılıma göre CHP seçmeninin yüzde 88,7’si denetim ve soruşturmaları adaletsiz bulurken, yalnızca yüzde 7,2’si adaletli olduğunu düşünüyor.

DEM Parti seçmeninin yüzde 86,4’ü de soruşturmaların adaletsiz yürütüldüğünü söylerken, sadece yüzde 7,1’lik bir kesim soruşturmaların adil olduğunu belirtti.

Ankete göre, AKP seçmeninin yüzde 35,3’ü denetim ve soruşturmaların adaletsiz olduğunu belirtti. “Adaletli” olduğunu düşünen AKP’lilerin oranı ise yüzde 45.

Toplumun ruh halini gözler önüne seren şok anket! Tablo karanlık

Bayrakçı, “AKP’ye oy vereceğini söyleyen vatandaşlarının üçte birinin belediyelere yönelik soruşturmaların adaletsiz olduğunu düşünmesi çok çarpıcı” ifadesini kullandı.

MHP seçmeninin yüzde 44,8’i soruşturmaların adaletsiz olduğunu söylerken, yüzde 34,3’ü adaletli yürütüldüğünü ifade etti. Bayrakçı, MHP’ye yakın bürokratların soruşturmalara karşı olsalar bile parti stratejisine uyumlu davrandıklarını belirtti.

CASUSLUK SORUŞTURMASI DA...

Ankette, casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında da sorular yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 24,7’si üç ismin casusluk suçu işlediğini düşündüğünü belirtirken; yüzde 53,8’i bu suçlamalara inanmadığını ifade etti. Kararsızların oranı yüzde 12,5 oldu.