Bakan Tunç "yargıya müdahale edilmediğini" söylemek için Kılıçdaroğlu örneğine sarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkvekili Gökhan Günaydın ile tartışmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ile MHP Lideri Devlet Bahçeli gibi Kılıçdaroğlu örneğini gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz gün Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında sert tartışmalar yaşandı.

Günaydın, Bakan Tunç’un sık sık tekrar ettiği Türkiye bir hukuk devletidir” sözünü eleştirdi:

"Her hukuk skandalından sonra vatandaş saatine bakıyor, diyor ki: ‘En geç bir saat içerisinde nasıl olsa Yılmaz Tunç çıkacak, ‘Türkiye bir hukuk devletidir; yargı tarafsızdır ve bağımsızdır’ diyecek.’ Yılmaz Bey, bakanlığınız bir gün bitecek, yalnızca bu sözle hatırlanacaksınız, bu sizi hiç üzmüyor mu be kardeşim, bu sizi hiç üzmüyor mu"

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB davasına yönelik eleştirilerine yanıt vererek şöyle konuştu:

"Sadece bu soruşturmadan hareketle adalete yönelik birtakım eleştirileriniz var. Bunu gürültü çıkararak, bunu bağırarak çağırarak yapmaya çalışıyorsunuz. Size tavsiyemiz, 4 bin sayfalık iddianame ortada, bu iddianamede bunları detaylı bir şekilde incelemekte fayda var. Tabii, burada biz peşinen kim suçludur, kim suçsuzdur. Bunu bizim buradan söylememiz mümkün değil; buna karar verecek olan mahkemelerdir"

Günaydın ise eleştirilerinin yalnızca İBB davasına değil, Türkiye’deki pek çok soruşturma ve davaya yönelik olduğunu söyledi.

Tartışma sırasında Günaydın, "Adaletten elinizi çekin. O cüppelerden rozetleri çıkartın. O cüppelerden rozetler çıksın, sorun kalmaz" dedi.

Bu sözlerin ardından ikili arasında şu dikkat çekici diyalog yaşandı:

Bakan Tunç: “Adalet Bakanı olarak siz bana ‘İBB hakkında gerçekleşen soruşturmaya müdahale edin, durdurun bu işlemleri’ diyemezsiniz.”

CHP’li Günaydın: “‘Yargıya müdahale etme’ diyoruz sana. ‘Yargıya müdahale etme, cüppelerden rozetleri çıkart’ diyoruz. Bu kadar anlaşılması zor mu?”

Bakan Tunç: “Böyle bir yetkimiz yok. Anayasamızın 138. maddesi açıktır: Hiçbir makam, merci yargı makamlarına talimat veremez, emir veremez.”

CHP’li Günaydın: “İşte, tam da onu söylüyoruz.”

CHP’li Cavit Arı: “Ama tayin yapabiliyorsunuz Sayın Bakan; tayin, tayin.”

KILIÇDAROĞLU'NA SARILDI...

Tunç, CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürdü:

"İşi hafife almayın, ‘İddianame boş’ demeyin, bunu mahkeme değerlendirecek. Bunun savunmasının yapılacağı yerler yargı makamlarıdır. Aslında size tavsiyelerde bulunan var, büyüğünüz."

Günaydın bu sözlere, "Sen bize tavsiye verme, yargıdan elini çek. Bizim sana söylediğimiz budur" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan sonra Bahçeli'den de destek geldi!Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan sonra Bahçeli'den de destek geldi!

Tunç ise Kılıçdaroğlu’na atıfta bulundu:

"Ben bulunmuyorum. Size o tavsiyeleri daha iki sene önce Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz eski Genel Başkanınız (Kemal Kılıçdaroğlu) bulunuyor, ‘Arının’ diyor. ‘CHP seçmenini üzmeyin’ diyor. Dolayısıyla her seçimde CHP’li seçmeni hayal kırıklığına uğratmaya, eğer bu şekilde davranırsanız, devam edersiniz. O nedenle yargı bağımsızlığı ve çerçevesi içerisinde yargı işini yapar.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

