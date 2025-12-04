Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan sonra Bahçeli'den de destek geldi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini sosyal medyadan hedef almış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da destek çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'na bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. MHP'li Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Arınma çağrısını' doğru buldu. Bahçeli, şunları ifade etti:

Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynayı değil aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri akla yatkın en makul tercihtir"

CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değildir.

Görülen odur ki, CHP üç S’li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri.

CHP yönetimine karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru bir çağrıdır.

"CHP’nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP’de işler sarpa sarmıştır.

Bahçeli CHP'yi eleştirdikten sonra da 'kendi meseleleridir' dedi. Bahçeli şöyle devam etti:

CHP’nin içinde bulunduğu durum Türk siyaseti, bu partinin geleneği ve geleceği açısından ise esef vericidir, yürek yaralayıcıdır.

Sayın Özgür Özel’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması doğru değildir.

Bizim de Türk yargısına güvenimiz tamdır.

Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır.

Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir.

Hazırlanan iddianamenin içeriği gerçekten de çok ciddidir.

Ancak CHP’nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılması olan korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk suçlaması vardır.

Buna dair yorum yapmak bize düşmez ve bizim işimiz değildir.

Bu partideki iç çalkantı kendi meseleleridir.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçaktakilere şöyle konuşmuştu:

"Malum belediyeler milletin biz yöneticilere emanetidir. Tıpkı oturduğumuz koltuklar, bulunduğumuz makamlar gibi millete aittir.

Onların emanetine el uzatmaya yeltenenlerin ellerini kırmak ve açtıkları yolları tıkamak da devletin en temel vazifesidir. Milletin bir kuruşunu dahi, kimsenin çetelerine, çıkar gruplarına peşkeş çekmesine izin vermedik, bundan sonra da vermeyiz.

Değerli arkadaşlar, şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak, hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, kimsenin şüphesi olmasın, o yolları da keseriz.

Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir.

CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki; bir rüşvet çarkı var.

Onu kendisi de kabul ediyor. Bugün, CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir.

Umarız CHP'liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir."