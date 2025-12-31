Akşener Cephesinden MHP'li Yalçın'a yanıt: Sizin kabadayılığınız sadece kadınlara mı?

MHP'li Semih Yalçın, “İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır” sözleriyle Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef almıştı. Akşener'in ekibinden Yalçın'a yanıt geldi.

MHP'li Semih Yalçın'ın Meral Akşener'i hedef alan sözlerine Akşener Cephesinden yanıt geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün yaptığı açıklamanın bir kısmında "İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır. Kripto Abla’nın öksüzleri, şimdi MHP’ye yönelik algı oyunları ve karalama kampanyalarından beslenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın'ın açıklaması MHP Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

"SİZİN KABADAYILIĞINIZ SADECE KADINLARA MI?"

MHP'li Yalçın'ın sözlerine Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar'dan yanıt geldi. Bekar sosyal medya hesabından verdiği cevapta söz konusu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kaydetti:

"Ne demek istediğini sormak için aradık ama her zamanki gibi kayıplara karışılmış. Madem telefonlarımızı açmaya cesareti yok, o zaman buyursun delikanlı ise buradan cevaplasın; Sizin kabadayılığınız sadece kadınlara mı? Kendinizi sadece kadınlara hakaret üzerinden mi ispatladığınızı hissediyorsunuz? Gerçi kadınlarla da yüzleşmekten tırsan bu kaçışlar, kabadayılığınızın da çapınızın da ederini belli ediyor. Cevaplarınızı çok korkarsanız buradan, biraz yüreğiniz varsa da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yüzüne söylemenizi bekliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

