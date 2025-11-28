MHP'li Semih Yalçın: Bahçeli DEM Parti'yi meşru siyasete mecbur bıraktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yalçın, partisinin süreç için her türlü fedakarlığı göze aldığını dile getirdi:

"MHP milletimizin genetik kodlarından aldığı enerjiyle Terörsüz Türkiye’nin hayata geçirilmesi için her türlü fedakârlığı göze almıştır. Terörsüz Türkiye olgusu Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da koşulsuz desteğiyle bir devlet projesi hâline gelmiştir. Son dönemde başlattığımız siyasi faaliyetler ve sosyal etkinlikler sırasında sevinçle görmekteyiz ki Terörsüz Türkiye, ülkenin her yanında coşku ve takdirle karşılanıp desteklenmektedir."

Yalçın, süreçte kurulan komisyonda CHP'nin olmasını eleştirdi. Yalçın şunları ifade etti:

"CHP’nin TBMM’de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılması da samimiyetten değil, mecburiyettendir. Hatta yasak savmak içindir."

"BAHÇELİ DEM PARTİ'Yİ MECBUR BIRAKTI"

Yalçın, isim vermeden yazısında Büyük Birlik Partisi gibi süreçteki tutumlarını eleştiren partilere yanıt verdi. Yalçın, yanıtında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci başlatması ile ilgili dikkat çeken bir söz söyledi.

Yalçın şunları ifade etti: