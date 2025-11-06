Bakan Kacır'dan 'petrol' müjdesi: Bilgi aldık muazzam bir çalışma var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Şırnak’a geldi. Şırnak Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kacır, valilik şeref defterini imzalayarak, Vali Birol Ekici ile bir süre kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"‘TÜRKİYE'DE ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’ DİYEREK YOLA ÇIKTIK"

Burada konferans salonunda konuşan Bakan Kacır, 23 yılda birçok reformlara imza atıldığını ifade ederek, “AK Parti iktidarları 23 yılda Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle donattığımız bir döneme taşıdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda asırlık eserlere, projelere imza attık. ‘Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’, ‘Her şey Türkiye için’ diyerek çıktığımız bu yolda, ‘Türkiye'nin kuzeyinde ne varsa güneyinde o olacak. Batısında ne varsa doğusunda o olacak’ diyerek çıktığımız bu yolda, eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan, gençliğe, kültürden, turizme, sanayiye, teknolojiye, enerjiye, her alanda dev işlere ve reformlara imza attık” dedi.

"TÜRKİYE 1 NUMARA"

Türkiye’nin 36 milyar dolar olan ihracatının 270 milyar dolara yükseltildiğini belirten Bakan Kacır, “Türkiye bugün elde ettiğimiz kazanımlarla kendi ayaklarının üzerinde çok daha güçlü şekilde durabilen, teknolojide, sanayide, ekonomide tam bağımsızlık yolunda muazzam başarılara imza atmış ve Avrupa'nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke oldu. Bugün Avrupa'da demir çelik üretiminde Türkiye 1 numara. Avrupa'da ticari araç üretiminde Türkiye 1 numara. Beyaz eşya üretiminde Türkiye 1 numara. Güneş paneli üretiminde Türkiye 1 numara. Türkiye Avrupa'nın, bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin sanayii katlanarak büyüdü. 36 milyar dolar olan ihracatı 270 milyar dolara yükselttik” diye konuştu.

"HUZURU HAKİM KILDIK"

Terör meselesinin gündemden çıkarılacağını ifade eden Bakan Kacır, “Allah'ın izniyle Kendi imkanlarımızla, kendi evlatlarımızın alın teri ile akıl teri ile geliştirdiğimiz sistemler sayesinde huzuru hakim kıldığımız, güven iklimi oluşturduğumuz bu coğrafyada artık terör meselesini tümüyle çıkarıyoruz” dedi.

"ELİMİZDE KOCAMAN BİR IRAK PAZARI POTANSİYELİ VAR"

Irak pazarına yapılacak ihracatların artması için sanayiinin güçlendirileceğini belirten Bakan Kacır, “Bölgede sorunların çözülmesi batıyla ne kadar büyük iş birliği yapabiliyorsak doğuyla da artık çok daha fazla iş birliği yapmamızı mümkün hale getirecek. Irak'la, Suriye ile önümüzdeki dönemde ticaretimiz hep birlikte şahit olacağız, göreceğiz ki katlanarak artacak. Ve şimdi bizler hep beraber yeni bir yolculuğa çıkacağız. Şırnak bu kalkınma yolculuğunun Allah'ın izniyle lokomotif şehri olacak. Elimizde kocaman bir Irak pazarı potansiyeli var. Türkiye, Irak halihazırda mobilya ihracatı yapıyor. Türkiye dünyanın dört bir yanına mobilya ihracatı yapıyor. Yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatın 600 milyon dolarını Irak'a yapıyoruz. Ama Şırnak'ın bundaki payı şu anda yaklaşık 45 milyon dolar. Şimdi inşallah Şırnak'ta mobilya sanayini güçlendireceğiz ve bu ihracatımızı nasıl Türkiye'nin ihracatını 36'dan 270'e, 8 misline çıkarmışsak en az 8 misline hep beraber Şırnak olarak çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

"TÜRK’Ü İLE KÜRT’Ü İLE TAM BAĞIMSIZLIK YOLCULUĞUNDA EL ELE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gabar Dağı’nda günlük 80 bin varil petrolün çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kacır, şöyle konuştu:

“Hep hayıflanıyorduk. Burnumuzun dibinde Irak'ta petrol var. Suriye'de petrol var. Bizde evet Batman'da bir miktar var ama ‘bütün doğumuz, güneydoğumuz gerçekten elimizdeki petrol varlığı bundan mı ibaret’ diye yıllardır hayıflanıyorduk değil mi? Allah rahmet eylesin merhum cumhurbaşkanlarımızdan, başbakanlarımızdan birisi ‘petrol vardı da biz mi içtik’ demişti. Ama nihayetinde bölgeye güvenin hakim olması, huzurun hakim olması ve devlet iradesinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güçlü şekilde tahkim edilmesi sayesinde, işte az önce oradaydık. Gabar'da şehitlerimizin Esma Çevik'in, Aybüke Yalçın'ın isimlerini verdiğimiz kuyulardan şimdi günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. Ama biz bilgi aldık ki çok daha fazlası için de muazzam bir çalışma var, muazzam bir gayret var. İnşallah ümit ederim ki yeni müjdeler de gelecek. Türkiye olarak, Türk'ü ile Kürt'ü ile tam bağımsızlık yolculuğunda el ele yürümeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Tabii gelmişken iki haberi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Şırnak'ta çok genç kardeşimiz var. Çok güzel çocuklarımız var, pırıl pırıl. Biz burada Dene-yap Teknoloji Atölyesi kurduk. Geleceğin teknoloji yıldızları programında yetiştiriyoruz onları. 11 yaşından itibaren onlara robot öğretiyoruz. Yazılım öğretiyoruz. Siber güvenlik öğretiyoruz. Yapay zeka öğretiyoruz. Ve görüyoruz ki muhteşem bir potansiyel var. Şimdi o potansiyelden daha fazla yararlanmak istiyoruz. Sayın Valimizle de konuştuk. Çok da güzel bir hazırlık yapmış kendisi. Nuh'un gemisine benzeyen bir binayı inşallah yapacağız ve onun içini de inşallah TÜBİTAK olarak donatacak ve Şırnak'ın çocuklarına bir bilim merkezi armağan edeceğiz.”