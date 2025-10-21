Bahçeli'den "KKTC 82'nci il olsun" çağrısı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC’de Cumhurbaşkanı olarak Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ardından başlayan tartışmalara dikkat çekti. Erhürman’ın seçilmesiyle birlikte kamuoyunda, KKTC’nin Rum kesimi altında “federatif” bir yapıya mı geçeceği, yoksa iki devletli çözümle bağımsızlık iradesini koruyup korumayacağı yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.
Bahçeli, KKTC Meclisi’nin bu seçimi tanımayarak Türkiye’ye katılma kararı alması gerektiğini savundu. Seçimlerin hemen ardından yaptığı bu çağrısını, bugünkü Grup Toplantısı’nda da yineledi.
"ÇATLAK YOK FAKAT..."
AKP ile MHP arasında “çatlak ya da patlak” olmadığını vurgulayan Bahçeli, buna rağmen “Fakat” diyerek sert bir uyarıda bulundu ve “Herkesin aklını başına almasını” istedi. Kıbrıs konusunda tek bir tavizlerinin olmayacağını söyleyen Bahçeli, dikkat çeken bir öneri de sundu.
Son Dakika | Bahçeli 'İttifakta çatlak yok' deyip Kıbrıs uyarısında bulundu! "Herkes aklını başına alsın"
Bahçeli, KKTC'nin Türkiye'nin 82'inci ili olmasını istedi. Bahçeli'nin o konuşması da şöyle:
"3 Ekim 2017 tarihli meclis grup toplantımızda demiştim ki o zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Bu görüş ve hedefimize sonuna kadar bağlı kalmak kaydıyla durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur.
81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Kıbrıs Türklüğünün arasına yuvalanan mandacı ve teslimiyetçi kimi Eoka ve Enosis muhipleri şahsımı ve partimiz hedef alarak size ne size ne sonuçlardan sizi neden ilgilendiriyor demek suretiyle ağız ve ahlak bozukluğunda seviyesiz ve dibe batan bir evreye geçmişlerdir.
Bu gafiller iyi dinlesin. Nasıl olsa Beşparmak Dağları'nda dökülen kanlar sizin değil. Nasıl olsa Akdeniz'de yankılanan çığlıklar sizden çıkmadı. Nasıl olsa gelene ağam gidene paşam demeye alışkınsınız. Hamdolsun tarihsel hafızada taşıdığımız vatan topraklarıyla bağımızı ve ilgimizi manen, fikren ve hasreten hiç kesmedik."