Bahçeli'den "KKTC 82'nci il olsun" çağrısı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC’de Cumhurbaşkanı olarak Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ardından başlayan tartışmalara dikkat çekti. Erhürman’ın seçilmesiyle birlikte kamuoyunda, KKTC’nin Rum kesimi altında “federatif” bir yapıya mı geçeceği, yoksa iki devletli çözümle bağımsızlık iradesini koruyup korumayacağı yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.

Bahçeli, KKTC Meclisi’nin bu seçimi tanımayarak Türkiye’ye katılma kararı alması gerektiğini savundu. Seçimlerin hemen ardından yaptığı bu çağrısını, bugünkü Grup Toplantısı’nda da yineledi.

"ÇATLAK YOK FAKAT..."

AKP ile MHP arasında “çatlak ya da patlak” olmadığını vurgulayan Bahçeli, buna rağmen “Fakat” diyerek sert bir uyarıda bulundu ve “Herkesin aklını başına almasını” istedi. Kıbrıs konusunda tek bir tavizlerinin olmayacağını söyleyen Bahçeli, dikkat çeken bir öneri de sundu.

Bahçeli, KKTC'nin Türkiye'nin 82'inci ili olmasını istedi. Bahçeli'nin o konuşması da şöyle: