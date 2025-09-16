Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a 'Geçmiş olsun' telefonu

Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a 'Geçmiş olsun' telefonu
Yayınlanma:
El koyulan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Tekdağ'a MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geçmiş olsun telefonu geldi.

Habertürk ve Show TV'yi bünyesinde barındırması ile tanınan Can Holding'e 11 Eylül'de beklenmedik bir operasyon düzenlendi. Kara para aklama iddiası ile holdinge el konuldu. Holdingin şirketleri TMSF'ye geçti.

Operasyonda holding sahipleri ve yöneticileri için gözaltı kararı çıktı. Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da gözaltına alındı. Tekdağ, dün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Odatv'nin haberine göre Tekdağ'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geçmiş olsun telefonu geldi.

Bahçeli'nin, Tekdağ'a, dayanışma ve destek mesajı verdi.

BEŞ AY ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Bahçeli, beş ay önce de görüşmüştü. Bahçeli, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Tekdağ ile telefonlaşmıştı.Tekdağ Bahçeli'ye kalp rahatsızlığını atlatması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve bayramını kutlamıştı.

Can Holding'e operasyonu engellemeye mi çalıştı? Mehmet Uçum iddialara yanıt verdiCan Holding'e operasyonu engellemeye mi çalıştı? Mehmet Uçum iddialara yanıt verdi

NELER OLMUŞTU?

Can Holding’e yönelik 11 Eylül'de başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklandı. Şirket yöneticisi Kenan Tekdağ ise ev hapsi ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı. Tekdağ’ın adliyede fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldığı, müdahalenin ardından yeniden adliyeye götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmada, Habertürk, Show TV, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi kurumların dâhil olduğu 121 şirkete el konulmuş, TMSF kayyum atanmıştı.

Gözaltı kararı verilen şirket sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ile Rumert Onur Can ve Murat Can hâlâ aranıyor. Haklarında “suç örgütü üyeliği” ve “kara para aklama” suçlamaları bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

