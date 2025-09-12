Can Holding'e operasyonu engellemeye mi çalıştı? Mehmet Uçum iddialara yanıt verdi

Can Holding'e operasyonu engellemeye mi çalıştı? Mehmet Uçum iddialara yanıt verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Habertürk ve Show TV'yi bünyesinde bulunduran Can Holding'e yönelik operasyonun ardından çeşitli sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'un ismi geçti. Uçum ilk açıklamasını avukatı aracılığı ile yaptı.

Türkiye dün beklenmek bir operasyon ile güne uyandı. 121 şirketi bünyesinde bulunduran Habertürk ve Show TV'yi kısa süre önce Ciner Holding'den devralan Can Holding'e kara para aklama iddiası ile operasyon düzenlendi. Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Daha önce Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınması ile Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'u hedef göstermişti.

Can Holding'e operasyonun ardından Tayyar, "Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımının ardından çeşitli sosyal medya platformlarında söz edilen ismin Uçum olduğu iddia edildi.
Uçum, hakkında ortaya atılan iddialara avukatı aracılığı ile yanıt verdi. Uçum'un avukatu söz konusu iddialar hakkında şunları ifade etti:

"Savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamındaki şirketlerle ilgili yapılan bazı
haberlerde Müvekkilim Mehmet Uçum dahil tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını zan altında
bırakan ifadeler yer alıyor.

Tüm irtibat ve iltisakları yargı süreçleri ile ortaya çıkacak olan bazı çevrelerce müvekkilim
Mehmet Uçum ile ilgili devam eden bir soruşturma üzerinden tamamen algı yaratmaya ve kafa
karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımlar yapılıyor.

Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek
hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına
saldırıda bulunuluyor.

Ahlaki ve insani tüm değerlerden yoksun bu paylaşımlar tarafımızdan ciddiyetle takip edilmekte
olup, hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu paylaşımları yapanların en ağır şekilde
cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapıyoruz."

Öte yandan Uçum'un Kenan Tekdağ ile tanışıklığı kamuoyunda açık bir şekilde yer alıyor.

go-k7urxyaa42wc.jpg

Tekdağ ve Uçum, son olarak dört ay önce İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu'nun 7. Olağan Kongresi'nda yan yana gelmişlerdi.

go-k6r6xyaa13qb.jpg

screenshot-2025-09-12-at-17-04-10-1-xte-haberturk-istanbul-agri-dernekler-federasyonunun-7-olagan-kongresi-eyupsultan-kultur-sanat-merkezinde-duzenlendi-kongrede-yapilan-secimde-istanbul-agri-dernekler-federasyonu-y.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Siyaset
Erdoğan: Demokrasi dışı yöntemlere izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Demokrasi dışı yöntemlere izin vermeyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Birinci Vazifen' mitingine davet
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Birinci Vazifen' mitingine davet