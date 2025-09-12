Can Holding'e operasyonu engellemeye mi çalıştı? Mehmet Uçum iddialara yanıt verdi

Türkiye dün beklenmek bir operasyon ile güne uyandı. 121 şirketi bünyesinde bulunduran Habertürk ve Show TV'yi kısa süre önce Ciner Holding'den devralan Can Holding'e kara para aklama iddiası ile operasyon düzenlendi. Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Daha önce Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınması ile Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'u hedef göstermişti.

Can Holding'e operasyonun ardından Tayyar, "Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımının ardından çeşitli sosyal medya platformlarında söz edilen ismin Uçum olduğu iddia edildi.

Uçum, hakkında ortaya atılan iddialara avukatı aracılığı ile yanıt verdi. Uçum'un avukatu söz konusu iddialar hakkında şunları ifade etti:

"Savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamındaki şirketlerle ilgili yapılan bazı

haberlerde Müvekkilim Mehmet Uçum dahil tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını zan altında

bırakan ifadeler yer alıyor.

Tüm irtibat ve iltisakları yargı süreçleri ile ortaya çıkacak olan bazı çevrelerce müvekkilim

Mehmet Uçum ile ilgili devam eden bir soruşturma üzerinden tamamen algı yaratmaya ve kafa

karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımlar yapılıyor.

Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek

hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına

saldırıda bulunuluyor.

Ahlaki ve insani tüm değerlerden yoksun bu paylaşımlar tarafımızdan ciddiyetle takip edilmekte

olup, hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu paylaşımları yapanların en ağır şekilde

cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapıyoruz."