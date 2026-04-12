Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Dünya Barış Konseyi" kurulmasını önerdi. Bahçeli, kurulacak olan bu konseye ise Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ortadoğu'da uzun yılları bulan gerilimler ile son olarak ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı, Rusya'nın ise Ukrayna'ya başlattığı ve uzun süredir devam eden savaş gibi çatışma ve gerilimlerin arttığı bir dönemde "Dünya Barış Konseyi" kurulması önerisinde bulundu.

tv100 programına mesaj gönderen Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasında İslamabad'da 21 saat süren görüşmelerin sonuçsuz kalmasına değindi.

"3. DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARI DAHA YÜKSEK SESLE KONUŞULUYOR"

Mesajında son zamanlarda yaşanan gelişmelerin, 3. Dünya savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet verdiğini belirten Bahçeli, "Dünya Barış Konseyi kurulsun, ev sahipliğini Türkiye yapabilir" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BARIŞ KONSEYİ" ÖNERİSİ

Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiş.

Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

