Bahçeli'den İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu

Bahçeli'den İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, safra kesesi operasyonu geçiren ve tedavisi Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde devam eden İbrahim Tatlıses’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bahçeli, yoğun bakımda tedavisi süren Tatlıses'e acil şifalar diledi.

SAFRA KESESİ AMELİYATI OLDU

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Altunizade Acıbadem Hastanesi’ne başvurmuş ve kendisine kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı konulmuştu. Bir süre uygulanan antibiyotik tedavisinin ardından enfeksiyonu kontrol altına alınan sanatçı, 11 Nisan 2026 sabahı ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bilgi Baca ve ekibi, ameliyatın başarılı geçtiğini ancak enfeksiyonun ciddi olması nedeniyle sanatçının bir süre daha yoğun bakımda gözetim altında tutulacağını açıkladı.

MHP’DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

