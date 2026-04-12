Bahçeli'den İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bahçeli, yoğun bakımda tedavisi süren Tatlıses'e acil şifalar diledi.

SAFRA KESESİ AMELİYATI OLDU

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Altunizade Acıbadem Hastanesi’ne başvurmuş ve kendisine kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı konulmuştu. Bir süre uygulanan antibiyotik tedavisinin ardından enfeksiyonu kontrol altına alınan sanatçı, 11 Nisan 2026 sabahı ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bilgi Baca ve ekibi, ameliyatın başarılı geçtiğini ancak enfeksiyonun ciddi olması nedeniyle sanatçının bir süre daha yoğun bakımda gözetim altında tutulacağını açıkladı.

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı!

MHP’DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: