Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı? Altaylı'dan tarihli yanıt
Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran'dan bu yana tutuklu. Altaylı, Silivri (Marmara) Cezaevi'nden yazdığı yazılar ile gündeme ilişkin yorum ve haberlerini yapmaya devam ediyor.
Altaylı, Halk TV'ye konuk olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ı 'Baş müzakereci' olarak tanımlamasına dikkat çektikten sonra iktidar çevrelerindeki 'YPG'ye operasyon' iddiasını işaret etti:
- "Tülay Hatimoğulları'nın sözlerinde şu dikkat çekici: Baş müzakerecimiz Öcalan'dır. Hatimoğulları'nın samimi sözlerini eleştirmiyorum ama hani müzakere yoktu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim: Müzakere olmadan olacağına inanmamıştık. Haklıymışız. Elbette müzakere olacaktı, olmaması mümkün değildi. Ve ben hala Uçum'un dediği gibi bir yasa gerektiğine inanıyorum. Yasa dediğim şu anda hazırlandığını duyduğumuz yeni infaz yasası değil. Süreci yönetecek yasa. Fakat şunu da anladık. Cumhurbaşkanı Bahçeli'yi kırmadı ve süreci biraz daha desteklemeyi sürdürecek gibi görünüyor. Tabii sürecin üzerindeki Suriye gölgesi giderek büyüyor
- Bazı çevrelerde Türkiye'nin YPG'ye ya da yeni adıyla SDG'ye bir operasyon yapabileceği iddiaları var. Buna pek ihtimal vermiyorum. Bu iktidarın ABD'den umudu kestiğini, milliyetçi oyları konsolide ederek seçime gitme niyetine işaret eder.Bu çok uzak ihtimal. Şu anda politikalarımız güvenlikçi savunma sanayi gösterisinden ibaret. Bu kadarı şimdilik yeterli. Gerisi seçime doğru"
BAHÇELİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRÜR MÜ?
Altaylı, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi bir kez daha erken seçime götürüp götürmeyeceği sorusunu yanıtladı.
Altaylı, bu ihtimali 'sıfır' olarak gördüğünü ifade etti. Fakat Bahçeli'nin 'dünyanın en öngörülemez siyasetçisi' olduğunu belirten Altaylı, AKP'nin Ekim-Kasım 2027'den önce bir seçim yapmaya cesaret edemeyeceğini dile getirdi.
Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eğer görevden alınırsa bunun da erken seçimin işareti olacağını söyledi.
Altaylı şunları ifade etti:
- "Buradan senin sualine geçeyim. Demişsin ki erken seçim olasılığı görüyor mu?
- Devlet Bahçeli'nin ülkeyi erken seçime götürüp götürmeyeceğini merak ediyorsan söyleyeyim. Ben MHP liderinin ülkeyi bir erken seçime götürme ihtimalini sıfıra yakın görüyorum.
- Böyle bir ihtimal binde bir ama Devlet Bahçeli dünyanın en öngörülemez siyasetçisi veya parti lideri. Biri de çıksın desin ki ben Devlet Bahçeli'nin yapacaklarını öngörebiliyorum. Gülerim ona. Mesela geçen sene tam bu günlerde Devlet Bahçeli'nin bir ay önce çıkıp Öcalan meclise gelsin, konuşma yapsın diyeceğini, ardından Öcalan için kurucu önder diyeceğini kim öngörebilirdi?
- Örnekleri çoğaltırız ama gerek yok. Devlet Bey'in ne düşündüğünü, ne yapacağını kimse öngöremez. Ama yine de Türkiye'yi bir erken seçime götüreceğini düşünmüyorum. AK Parti de 2027 Ekim, Kasım'dan önce bir seçim yapmaya cesaret edemez. Velev ki 2027'de ipin ucunun iyiden iyiye kaçıp tam bir çöküntüye gideceğini öngörmesin. "
- Onu da Mehmet Şimşek'in görevden alınmasıyla anlarız zaten. Açıkçası erken seçim yani hakiki bir erken seçim beklentim yok. Sosyal baskı neticesinde bir seçim öngörüsü de yapamam.