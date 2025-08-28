Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı? Altaylı'dan tarihli yanıt

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran'dan bu yana tutuklu. Altaylı, Silivri (Marmara) Cezaevi'nden yazdığı yazılar ile gündeme ilişkin yorum ve haberlerini yapmaya devam ediyor.

Altaylı, Halk TV'ye konuk olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ı 'Baş müzakereci' olarak tanımlamasına dikkat çektikten sonra iktidar çevrelerindeki 'YPG'ye operasyon' iddiasını işaret etti:

Tülay Hatimoğulları Komisyon'dan taleplerini açıkladı! "Öcalan'ın dinlenilmesi infaz düzenlemesi özel yasa"

"Tülay Hatimoğulları'nın sözlerinde şu dikkat çekici: Baş müzakerecimiz Öcalan'dır. Hatimoğulları'nın samimi sözlerini eleştirmiyorum ama hani müzakere yoktu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim: Müzakere olmadan olacağına inanmamıştık. Haklıymışız. Elbette müzakere olacaktı, olmaması mümkün değildi. Ve ben hala Uçum'un dediği gibi bir yasa gerektiğine inanıyorum. Yasa dediğim şu anda hazırlandığını duyduğumuz yeni infaz yasası değil. Süreci yönetecek yasa. Fakat şunu da anladık. Cumhurbaşkanı Bahçeli'yi kırmadı ve süreci biraz daha desteklemeyi sürdürecek gibi görünüyor. Tabii sürecin üzerindeki Suriye gölgesi giderek büyüyor

Bazı çevrelerde Türkiye'nin YPG'ye ya da yeni adıyla SDG'ye bir operasyon yapabileceği iddiaları var. Buna pek ihtimal vermiyorum. Bu iktidarın ABD'den umudu kestiğini, milliyetçi oyları konsolide ederek seçime gitme niyetine işaret eder.Bu çok uzak ihtimal. Şu anda politikalarımız güvenlikçi savunma sanayi gösterisinden ibaret. Bu kadarı şimdilik yeterli. Gerisi seçime doğru"

BAHÇELİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRÜR MÜ?

Altaylı, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi bir kez daha erken seçime götürüp götürmeyeceği sorusunu yanıtladı.

Altaylı, bu ihtimali 'sıfır' olarak gördüğünü ifade etti. Fakat Bahçeli'nin 'dünyanın en öngörülemez siyasetçisi' olduğunu belirten Altaylı, AKP'nin Ekim-Kasım 2027'den önce bir seçim yapmaya cesaret edemeyeceğini dile getirdi.

Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eğer görevden alınırsa bunun da erken seçimin işareti olacağını söyledi.

Altaylı şunları ifade etti: