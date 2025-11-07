Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı karakola imzaya gitmemiş

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların odağında yer alan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı olduğu Barka Atık Yönetimi şirketinin ortaklarından Baki Nugay, bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Nugay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı suçlamış ve “Zeydan Karalar, düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine verilmesi gerektiğini, bu sürecin de Özcan Zenger aracılığıyla yürütüleceğini söyledi” iddiasında bulunmuştu.

Bu ifadeden sonra bir tek Çerçioğlu'na dokunmadılar!

AKTAŞ'IN ORTAĞI KARAKOLA İMZAYA GİTMEDİ

Bu ifadelerin ardından Zeydan Karalar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nugay hakkında ise, her ayın ilk günü karakola gidip imza verme yükümlülüğü getirilmişti. Sözcü'de yer alan habere göre Nugay'ın 1 Ekim 2025’te imza yükümlülüğünü yerine getirmediği, daha sonra ise mazeret bildirdiği ortaya çıktı.