Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı karakola imzaya gitmemiş

Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı karakola imzaya gitmemiş
Yayınlanma:
CHP'li belediyelere yönelik operasyonların odağındaki Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Baki Nugay adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından 1 Ekim'de imza yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların odağında yer alan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı olduğu Barka Atık Yönetimi şirketinin ortaklarından Baki Nugay, bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Nugay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı suçlamış ve “Zeydan Karalar, düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine verilmesi gerektiğini, bu sürecin de Özcan Zenger aracılığıyla yürütüleceğini söyledi” iddiasında bulunmuştu.

Bu ifadeden sonra bir tek Çerçioğlu'na dokunmadılar!Bu ifadeden sonra bir tek Çerçioğlu'na dokunmadılar!

AKTAŞ'IN ORTAĞI KARAKOLA İMZAYA GİTMEDİ

Bu ifadelerin ardından Zeydan Karalar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nugay hakkında ise, her ayın ilk günü karakola gidip imza verme yükümlülüğü getirilmişti. Sözcü'de yer alan habere göre Nugay'ın 1 Ekim 2025’te imza yükümlülüğünü yerine getirmediği, daha sonra ise mazeret bildirdiği ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Siyaset
Erdoğan kutlamalar için Azerbaycan'a gidecek
Erdoğan kutlamalar için Azerbaycan'a gidecek
CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu
CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu
Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı
Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı