Aziz İhsan Aktaş kararına CHP'den ilk tepki

Tartışmalı İBB soruşturmasında, AKP iktidarından aldığı ihalelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü lideri olduğu iddia edilmişti.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Aktaş, etkin pişmanlık ifadelerinin ardından ev hapsiyle serbest bırakıldı. Aktaş’ın verdiği ifadeler nedeniyle belediye başkanları ve birçok kişi tutuklandı. Aylardır iddianame hazırlanmadan insanlar hapiste tutulurken Aktaş’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Aktaş’ın yanı sıra, yine etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın de ev hapsi kaldırıldı.

Bu kararlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ev hapsinde olanlar dışarıda fink atıyor” sözlerinin ardından geldi.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımda Aktaş’ın suç örgütü lideri iddiasıyla gözaltına alındığını hatırlattı.

Başarır, Aktaş’ın AKP’li Kütahya Belediyesi’ndeki şaibeli ihaleleri hakkında tek bir işlem yapılmadığını vurguladı.

Başarır, Aktaş’ın serbest dolaşabilmesinin yargının siyasi hale geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Başarır şunları dile getirdi:

Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu için gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri olarak tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlandı, ev hapsi verildi.

Şimdi de bu suç örgütü lideri özgür bırakıldı!

Bilirkişiler tarafından tescillenmesine rağmen; Kütahya Belediyesi’nden aldığı kirli ihalelere ilişkin tek kalem oynatmadılar. Dosya öylece duruyor.

Böylece kesin ve net olarak kanıtlanmış oldu; İBB ve diğer belediyelerimize yönelik bu isim kullanılarak kumpas yapılmıştır!

Bu tablo, yargının nasıl siyasi bir silaha dönüştürüldüğünün en açık kanıtıdır!

Dünyanın hiçbir yerinde, hukuk düzeninde “örgüt lideri” denilen kişi serbest bırakılırken, işbirliği yaptığı iddia edilenler içeride olmaz!

Bu karar; adalet değil, siyasi kumpasın resmidir!