Aziz İhsan Aktaş kararına CHP'den ilk tepki

Aziz İhsan Aktaş kararına CHP'den ilk tepki
Yayınlanma:
Tartışmalı İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlık’tan ifade veren Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsinin kaldırılmasına CHP’den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Böylece kesin ve net olarak kanıtlanmış oldu; İBB ve diğer belediyelerimize yönelik bu isim kullanılarak kumpas yapılmıştır!” dedi.

Tartışmalı İBB soruşturmasında, AKP iktidarından aldığı ihalelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü lideri olduğu iddia edilmişti.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Aktaş, etkin pişmanlık ifadelerinin ardından ev hapsiyle serbest bırakıldı. Aktaş’ın verdiği ifadeler nedeniyle belediye başkanları ve birçok kişi tutuklandı. Aylardır iddianame hazırlanmadan insanlar hapiste tutulurken Aktaş’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Aktaş’ın yanı sıra, yine etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın de ev hapsi kaldırıldı.

Bu kararlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ev hapsinde olanlar dışarıda fink atıyor” sözlerinin ardından geldi.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı!Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımda Aktaş’ın suç örgütü lideri iddiasıyla gözaltına alındığını hatırlattı.

Başarır, Aktaş’ın AKP’li Kütahya Belediyesi’ndeki şaibeli ihaleleri hakkında tek bir işlem yapılmadığını vurguladı.

Başarır, Aktaş’ın serbest dolaşabilmesinin yargının siyasi hale geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Başarır şunları dile getirdi:

Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu için gözaltına alındı.
Suç örgütü lideri olarak tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlandı, ev hapsi verildi.
Şimdi de bu suç örgütü lideri özgür bırakıldı!

Bilirkişiler tarafından tescillenmesine rağmen; Kütahya Belediyesi’nden aldığı kirli ihalelere ilişkin tek kalem oynatmadılar. Dosya öylece duruyor.

Böylece kesin ve net olarak kanıtlanmış oldu; İBB ve diğer belediyelerimize yönelik bu isim kullanılarak kumpas yapılmıştır!

Bu tablo, yargının nasıl siyasi bir silaha dönüştürüldüğünün en açık kanıtıdır!

Dünyanın hiçbir yerinde, hukuk düzeninde “örgüt lideri” denilen kişi serbest bırakılırken, işbirliği yaptığı iddia edilenler içeride olmaz!

Bu karar; adalet değil, siyasi kumpasın resmidir!

screenshot-2025-08-22-at-11-37-55-1-xte-ali-mahir-basarir-aziz-ihsan-aktas-suc-orgutu-lideri-oldugu-icin-gozaltina-alindi-suc-orgutu-lideri-olarak-tutuklandi-etkin-pismanliktan-yararlandi-ev-hapsi-verildi-simdi-de-bu-s.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Siyaset
Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti
Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti
"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama
"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanı yine ağzını bozdu: Narin Güran'ın akrabasına küfür etti!
Erdoğan'ın başdanışmanı yine ağzını bozdu: Narin Güran'ın akrabasına küfür etti!