Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'Ahmet Özer' ayrıntısı: Somut delil yok kanaat var

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim 2024 tarihinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından belediyeye ise kayyum atandı. Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Özer ocak ayında 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasına dahil edilerek hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Özer, 14 Temmuz'da 'Kent Uzlaşı' dosyasından adli kontrol ile serbest bırakıldı ancak özgürlüğüne kavuşamadı. Özer'in 'Aziz İhsan Aktaş' soruşturmasına dahil edildiği gerekçesiyle tahliye edilmediği belirtildi.

Bu süreçte Aziz İhsan Aktaş 'etkin pişmanlıktan' faydalandı ve serbest bırakıldı.

Rıza Akpolat'tan iddianameye tepki: Hakikat ve haysiyetimiz için savaşacağız

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde tarih muamması: Savcıya göre 'rüşvet' var tarih yok

SOMUT DELİL BULUNAMADI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına yönelik hazırlanan 578 sayfalık iddianamede Esenyurt Belediyesi’nin suçlanmasına sebep olan iki ihale için birçok ayrıntıya yer verildi. Ancak Ahmet Özer’in tutuklanmasına neden olan, “ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarına ilişkin somut bir delil, iddianamede yer almadı.

Ayrıca daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tevdi raporunda “Ahmet Özer sorumlu değildir” denilmesine karşın rapora itibar edilmediği görüldü. Üstelik soruşturma kapsamında atanan 3 bilirkişi raporu da dikkate alınmadığı da görüldü.

O üç bilirkişiden 2’si, “Özer suçsuz” demiş, 1’si görevi ihmal suçu tespit etmişti. O tespiti yapan bilirkişi ise İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce 'Turbun büyüğü' olarak tanımladığı bilirkişi olduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE NE DENDİ?

İddianamede Ahmet Özer için “Elbette belediyenin yaptığı tüm mal ve hizmet işlerine ilişkin süreci başkanın bilmesi ya da takip etmesi mümkün değildir. Ancak ilçe belediyesinin yaptığı en yüksek tutarlı çöp toplama veya araç kiralamaya ilişkin ihalelerin belediye başkanının bilgisi, gözetimi ve takibi dışında yapılması mümkün değildir. Esenyurt Belediyesi' nin soruşturmaya konu ihale süreçleri ile ilgili alınan beyan ve yapılan tespitler dikkate alındığında Ahmet ÖZER' in bizzat içerisinde olduğu anlaşıldığından, her iki ihalede tespit edilen usulsüzlük ve fesat içerikli eylemlerden şüpheli Ahmet ÖZER' in de sorumlu tutulması gerekmektedir” dendi.

İddianamedeki bu ayrıntı savcılığın 'kanaatte bulunduğu' eleştirisini beraberinde getirdi. Ayrıca dosyanın itirafçısı, savcıya göre suç örgütü lideri olan Aziz İhsan Aktaş; “Ahmet Özer başkan seçildikten sonra tanışmak ve hayırlı olsun demek için bir defa kendisini ziyaret ettim” demişti. Özer ise Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını ifade etmişti.