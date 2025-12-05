Özgür Özel'den Kadın Hakları mesajı: Mücadelemiz tüm kadınlar içindir

Özgür Özel'den Kadın Hakları mesajı: Mücadelemiz tüm kadınlar içindir
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Söz konusu hakkı tanıyan Ulu Önder Atatürk'ü minnetle yad ettiğini belirten Özel, " Mücadelemiz, emeği görünmeyen, sözü bastırılan, güvensiz, güvencesiz bırakılan tüm kadınlar içindir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından söz konusu hakkında diğer ülkelerden önce verilmesine dikkat çeken Özel, "Mücadelemiz, emeği görünmeyen, sözü bastırılan, güvensiz, güvencesiz bırakılan tüm kadınlar içindir" dedi.

yeni-proje-20.jpg

Erdoğan: Türkiye kadın haklarında altın yıllarını yaşıyorErdoğan: Türkiye kadın haklarında altın yıllarını yaşıyor

"MÜCADELEMİZ TÜM KADINLAR İÇİNDİR"

CHP Lideri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın pek çok ülkesinden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet kadrolarını minnetle yad ediyorum. Bugün de eşitliği hayatın her alanında var edecek bir geleceği kadınlarla birlikte kuracağımızın sözünü yineliyorum. Mücadelemiz, emeği görünmeyen, sözü bastırılan, güvensiz, güvencesiz bırakılan tüm kadınlar içindir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

