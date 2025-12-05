Erdoğan: Türkiye kadın haklarında altın yıllarını yaşıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Türkiye kadın haklarında altın yıllarını yaşıyor” açıklamasında bulundu.

AKP'nin iktidar olduğu son 23 yılda kadınların iş gücüne, siyasete ve kamu görevlerine katılımında ciddi artış sağlandığını söyleyen Erdoğan, muhalefeti ise “kadın haklarını marjinal ideolojilere paravan yapmakla” suçladı.

Başarır: Keşke Erdoğan iktidara gelse

AKP'NİN KAYBETTİĞİ BELEDİYELERE YÜKLENDİ

Erdoğan, kadın istihdamından kadın büyükelçi sayısına kadar birçok kalemde iktidar döneminde yükseliş yaşandığını anlattı ancak eleştirilerini özellikle muhalefetin yönettiği belediyelere yönelterek artırdı. 2019’da el değiştiren belediyelerde hizmetlerin aksadığını öne süren Erdoğan, “Reklamı önceleyen kifayetsiz kişilerin yönetiminde belediyelerimiz irtifa kaybetti” ifadelerini kullandı.