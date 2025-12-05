Erdoğan: Türkiye kadın haklarında altın yıllarını yaşıyor

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Türkiye kadın haklarında altın yıllarını yaşıyor” açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Türkiye kadın haklarında altın yıllarını yaşıyor” açıklamasında bulundu.

AKP'nin iktidar olduğu son 23 yılda kadınların iş gücüne, siyasete ve kamu görevlerine katılımında ciddi artış sağlandığını söyleyen Erdoğan, muhalefeti ise “kadın haklarını marjinal ideolojilere paravan yapmakla” suçladı.

Başarır: Keşke Erdoğan iktidara gelseBaşarır: Keşke Erdoğan iktidara gelse

aa-20251205-39900720-39900698-cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-yerel-yonetimlerde-kadin-zirvesine-katildi.jpg

AKP'NİN KAYBETTİĞİ BELEDİYELERE YÜKLENDİ

Erdoğan, kadın istihdamından kadın büyükelçi sayısına kadar birçok kalemde iktidar döneminde yükseliş yaşandığını anlattı ancak eleştirilerini özellikle muhalefetin yönettiği belediyelere yönelterek artırdı. 2019’da el değiştiren belediyelerde hizmetlerin aksadığını öne süren Erdoğan, “Reklamı önceleyen kifayetsiz kişilerin yönetiminde belediyelerimiz irtifa kaybetti” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Siyaset
AP Raportörünün gözünden Türkiye: Demokrasi, yargı, siyaset hak getire
AP Raportörünün gözünden Türkiye: Demokrasi, yargı, siyaset hak getire
Özgür Özel'den Kadın Hakları mesajı: Mücadelemiz tüm kadınlar içindir
Özgür Özel'den Kadın Hakları mesajı: Mücadelemiz tüm kadınlar içindir