Avukat Cem Duman'ın altın varak merakının sebebi Erzurum Hınıs'mış

AKP iktidarından aldığı büyük ihalelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadeleriyle birlikte yürüyen tartışmalı İBB soruşturmasında birçok isim tutuklanırken, ortaya suikast iddiası atıldı.
İddiaya göre Aktaş, öldürülmek istendi. AKP medyası Sabah’ın duyurduğu haberin ardından soruşturma açıldı.
Soruşturmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yakını olduğu belirtilen ve onu Alaattin Çakıcı ile birlikte birçok kez ziyaret eden Selahattin Yılmaz tutuklandı.
Aynı soruşturmada avukat Cem Duman da gözaltına alınıp tutuklandı. Duman, soruşturma öncesinde sosyal medyada bir anda gündem olmuştu. Şatafatlı, altın varaklı ofisi ve astığı dev Erdoğan posteri dikkat çekmişti.
Gösterişli hayatının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Duman’ın, Sabah’ın iddiasına göre, Yılmaz’a “talimat” ilettiği öne sürüldü.
Aktaş, soruşturmasından bağımsız bir şekilde ortaya çıkan video eleştirilere tabi tutuldu.
Cezaevinde bulunan Duman, sessizliğini bozdu. Duman, ofisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının da asılı olduğunu açıkladı:
- "Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye yüzyılının mimarı ve hayranı olduğum tek kişi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sağduyusu ve ülke menfaati için yaptığı tüm çalışmaları imrenerek takip ettiğim bilge lider Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin videoda gösterilen ofisimde ayrı ayrı fotoğrafları olmasına ve özellikle 3 metrelik dev Atatürk portresi gösterilmeksizin sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının hedef alınmasını şaşkınlıkla izlediğimi belirtmek istiyorum."
Duman, ofisinin eleştirilen altın varak mimari tasarımı hakkında da açıklama yaptı. Duman, Erzurum Hınıslı olması ve kültürlerinde altının önemli bir yer olduğunu belirtti. Duman, bunun estetik tercihten öte kültürel aidiyetlerini anlattığını ifade etti. Duman şunları dile getirdi:
"Cevheri Güven isimli fetö kaçağı yine bir videosunda şahsıma yönelik parayla alelade bir okuldan bir şekilde mezun olan liyakatsız bir avukat olduğumdan bahsetmiş, bununla da kalmayıp diplomamın dahi sahte olabileceğini iddia etmiştir. Bu fetö kaçağına cevabım şudur ki; İlkokul ve Orta Okulu Eskişehir’de devlet okulunda, lise eğitimimi burslu olarak Özel Eskişehir Atayurt Koleji’nde, lisans eğitimimi de üniversite sınavında gösterdiğim yüksek başarı neticesinde Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde %100 eğitim bursu ile tamamladım. Aksini iddia ediyorsan hodri meydan! Bu Fetöcü hain ve avareleri ofisimin dizaynına, özellikle altın rengini tercihim üzerinden yüklenerek beni “gösteriş meraklısı” gibi sunmaya çalışmaktadır. Evet, ofisimin mobilya ve aksesuarlarında altın rengini sık kullandığım doğrudur; bunun sebebi ise tek kelimeyle altın rengini sevmemdir. Kaldı ki kimi medya organlarının bu tercihi magazinleştirerek asıl gündemi saptırma çabasını da üzüntüyle izliyorum. Erzurum Hınıs kökenli ve bu kültür ile yetişmiş biri olarak altının kültürümüzde ve aile geleneklerimizde taşıdığı sembolik değeri çocukluğumdan beri içselleştirdim; altın tonlarına meylim estetik bir tercihten öte, etnik kimliğimin ve kültürel aidiyetimin doğal bir yansımasıdır. Fotoğraflardaki ofis, sekiz yıldır alın terimle var ettiğim; mimar desteği olmadan kendi tasarladığım ve hâlen hukuk bürosu olarak kullandığım çalışma alanıdır. Ofis, ilk kurulduğu günden bu yana kültürel köklerimin izlerini taşıyan altın içerikli detaylarla tasarlanmış ve bugün de aynı çizgide devam etmektedir. Bu konuda anlaşılmaz bir biçimde beni eleştirenlere ise, bugün daha iyisini yapabilmeleri için başarı ve kolaylıklar diliyorum."