Avukat Cem Duman'ın altın varak merakının sebebi Erzurum Hınıs'mış

AKP iktidarından aldığı büyük ihalelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadeleriyle birlikte yürüyen tartışmalı İBB soruşturmasında birçok isim tutuklanırken, ortaya suikast iddiası atıldı.

İddiaya göre Aktaş, öldürülmek istendi. AKP medyası Sabah’ın duyurduğu haberin ardından soruşturma açıldı.

Soruşturmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yakını olduğu belirtilen ve onu Alaattin Çakıcı ile birlikte birçok kez ziyaret eden Selahattin Yılmaz tutuklandı.

Aynı soruşturmada avukat Cem Duman da gözaltına alınıp tutuklandı. Duman, soruşturma öncesinde sosyal medyada bir anda gündem olmuştu. Şatafatlı, altın varaklı ofisi ve astığı dev Erdoğan posteri dikkat çekmişti.

Gösterişli hayatının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Duman’ın, Sabah’ın iddiasına göre, Yılmaz’a “talimat” ilettiği öne sürüldü.

Aktaş, soruşturmasından bağımsız bir şekilde ortaya çıkan video eleştirilere tabi tutuldu.

Cezaevinde bulunan Duman, sessizliğini bozdu. Duman, ofisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının da asılı olduğunu açıkladı:

"Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye yüzyılının mimarı ve hayranı olduğum tek kişi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sağduyusu ve ülke menfaati için yaptığı tüm çalışmaları imrenerek takip ettiğim bilge lider Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin videoda gösterilen ofisimde ayrı ayrı fotoğrafları olmasına ve özellikle 3 metrelik dev Atatürk portresi gösterilmeksizin sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının hedef alınmasını şaşkınlıkla izlediğimi belirtmek istiyorum."

Duman, ofisinin eleştirilen altın varak mimari tasarımı hakkında da açıklama yaptı. Duman, Erzurum Hınıslı olması ve kültürlerinde altının önemli bir yer olduğunu belirtti. Duman, bunun estetik tercihten öte kültürel aidiyetlerini anlattığını ifade etti. Duman şunları dile getirdi: