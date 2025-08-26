Avukat Cem Duman'dan Selahattin Yılmaz açıklaması! "Ağabeyim nikah şahidim ve eski ortağımdır"

Yayınlanma:
Aziz İhsan Aktaş'ın öldürüleceği iddiası ile başlatılan soruşturmada tutuklanan Avukat Cem Duman, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yakını Selahattin Yılmaz ile yakınlığını açıkladı. "Ağabeyimdir" diyerek bahsettiği Yılmaz'ın hem nikahında şahitlik yaptığını hem de bir dönem ortak bir kafeyi işlettiklerini açıkladı.

Tartışmalı İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık'la ifade veren Aziz İhsan Aktaş’ın öldürülmek istendiğini iddia edildi.

İktidar medyası, tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile fotoğrafları ortaya çıkan Selahattin Yılmaz’a “Aktaş’ı susturun” talimatı verdiğini öne sürdü. Selahattin Yılmaz, Alaattin Çakıcı ile birlikte Bahçeli'yi ziyaret etmesi ile gündeme gelmişti.

Keleş, Sabah Gazetesi’nin haberini açık bir şekilde yalanladı. Aktaş ile hiçbir tanışıklığı olmadığını, Aktaş’ın aleyhinde de herhangi bir ifadesi bulunmadığını belirten Keleş, Sabah’ın iddialarını “fantastik” olarak nitelendirdi.

Keleş ve Aktaş’a yönelik tartışmalar sürerken, iktidar medyası bu kez dikkat çeken bir olayı Avukat Cem Duman'a bağladı.

Sabah Gazetesi, Avukat Cem Duman’ın gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin, Keleş hakkındaki iddialarla bağlantılı olduğunu yazdı.

Duman, Sabah’a göre Yılmaz’a “talimat” iletti.

"DOSYA BOMBOŞ, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Tutuklu bulunan Duman, yazılı açıklama yaptı. Hakkındaki dosyanın 'bomboş' olduğunu ve 15 yıllık meslek hayatında böylesi ile ilk kez karşılaştığını belirtti.

Duman, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, simasını bilmediğini ve ismini de basından duyduğunu söyledi.

Duman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Selahattin Yılmaz'ın da aile dostu olduğunu ifade etti. Duman, Yılmaz'ın nikahında şahitlik yaptığını, 2023-2024 arasında bir işletmede ortaklık yaptığını ve aralarında da şu an ufak bir kırgınlık olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın 'değerli bir ağabeyi' olduğunu belirten Duman şunları ifade etti:

  • "Öncelikle ve önemli belirtmek isterim ki, 15 yıla yakındır ceza hukuku ile ilgilenen ve binlerce soruşturma dosyasında görev alan bir avukat olarak böylesine mesnetsiz ve kaba tabirle bomboş bir dosya ile ilk defa karşılaşıyorum.
  • Emniyet sorgusunda şahsıma ilk olarak “Aziz İhsan AKTAŞ isimli kişi hakkındaki bilgimi”, sonrasında da “Selahattin Yılmaz kimdir ve ilişkiniz nedir?” olmak üzere 2 ana soru sorulmuştur. İlk soruya cevap olarak Azizİhsan AKTAŞ ismini basından duyduğumu, kati suretle tanımadığımı, simasını dahi bilmediğimi, hayatımda hiçbir araya gelmediğimi kısacası bir iltisakım olmadığını ve zaten bu kişinin de şahsımdan bir şikâyeti olmadığını beyan ettim.
  • İkinci soruya cevap olarak ise emniyet ifademde de belirttiğim gibi Selahattin Yılmaz ailecek görüştüğüm, düğünümde nikah şahitliği yapan, 2022 yılından beri tanıdığım, 2023 Ekim ve 2024 Ekim ayları arasında resmi olarak bir cafe işlettiğimiz, ortaklığımızı bitirme sürecinde maddi konulardan dolayı aramızda ufak çaplı bir kırgınlık olan, bu nedenle de yaklaşık 8-9 aydır görüşmediğim ve aramızda avukat müvekkil ilişkisi dahi bulunmayan değerli bir ağabeyimdir"

Duman, sosyal medyada 'Kemalizm' ile ilgili söylediği iddia ettiği sözleri de şöyle yalanladı:

  • "Avukatlarım aracılığı ile gözaltı ve akabinde halen tutuklu bulunduğum cezevinde öğrendiğim kadarıyla kendisini sözde “araştırmacı gazeteci, siyasi yorumcu ya da sosyal medya fenomeni” olarak tabir eden kişiler, emniyet ifademde “BU ÜLKEYE KEMALİZM ELİYLE AVRUPA KÜLTÜRÜ AŞILANMAK İSTENMİŞTİR, BAŞARAMADILAR. İSLAM’IN NURU GALİP GELDİ, KEMALİZM KAYBETMİŞTİR.” diye bir beyanım olduğunu paylaşmışlardır. Bu beyanı kimler ve hangi eller kaleme alarak şahsım aleyhine böyle saçmalık dolu bir iftira atmaya kalkmışlardır anlam verememekteyim. 9 sayfalık ifademin 8 sayfası bir şekilde sosyal medyaya sızdırılmıştır. Bu ifadenin neresini nasıl okuyup böyle bir cümlenin var olduğunu iddia etmektedirler? Bu deli saçması iftirayı ortaya atan ve paylaşan kişi, kişiler, sosyal medya hesapları ve platformları hakkında yasal süreci başlattığımı değerli Kamuoyu’nun bilgisine sunarım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

