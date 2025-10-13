Avrupalı sosyalistlerden 'İmamoğlu' adımı: Cesaret ödülüne aday gösterdiler
Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partilerin oluşturduğu Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Mayor Paweł Adamowicz Ödülü"ne aday gösterdi.
Silivri'de 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özgürlük, dayanışma ve eşitliğin teşviki alanında cesaret ve mükemmelliyet' temasıyla verilen "Mayor Paweł Adamowicz Ödülüne" aday gösterildi.
İmamoğlu'nu söz konusu ödüle aday gösteren Avrupa Sosyalistler Partisi'nden (PES) yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Adayı'nın tutukluluğuna rağmen demokrasi için çabalandığından bahsedilerek şunlara yer verildi:
- "Ekrem İmamoğlu'nu Belediye Başkanı Adamowicz Ödülü'ne aday gösteriyoruz. Haksız tutuklamalara ve yerel demokrasiye yönelik sürekli saldırılara rağmen, Türkiye'de demokrasi için güçlü bir şekilde durarak inanılmaz bir cesaret gösterdi."
