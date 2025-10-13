İmamoğlu'ndan Ankara mesajı

İmamoğlu'ndan Ankara mesajı
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında Ankara'yı Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu bağlamında tanımladı. Ankara için "Millî Mücadelemizin merkezi, Cumhuriyetimizin kalbi, Atamızın yadigârı" ifadelerini kullanan İmamoğlu, kentin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki kurucu rolünü vurguladı.

imamoglu.jpg

102. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Paylaşımının devamında, 13 Ekim 1923 tarihinde alınan kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edilen Ankara'nın bu özel gününü kutlayan İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"13 Ekim 1923'te alınan kararla Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’mızın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

