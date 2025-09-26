Ankara dosyası AKP'yi Karıştırdı: Parti içinden itiraf gibi 'operasyon' sözleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “konser harcamaları” dosyası üzerinden başlatılan operasyon, AKP içinde büyük yankı buldu.

AKP kulislerinden yansıyan değerlendirmelere göre bazı isimler, bu tür adımların seçmende ters etki yaratabileceğini düşünüyor.

AKP’li bazı isimler, kamuoyunda özellikle büyükşehirlerde yaşayan seçmenin operasyonları “siyasi” olarak yorumladığını belirtiyor.

"BU BİZİ SANDIKTA ZORLAR"

AKP'liler bu değerlendirmeyi şu sözlerle dile getiriyorlar:

"Yurttaş iktidarın gerçekten yolsuzlukla mücadele ettiği değil, muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalıştığı kanaatine varırsa, bu bizi sandıkta zorlar"

Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?

AKP içinde, operasyonların yalnızca CHP’li belediyelere yönelmesinin “seçici adalet” eleştirilerine yol açtığı görüşü öne çıkıyor. Bazı AKP'li kurmaylar, bu durumun partilerine zarar verebileceği görüşünde:

“Kendi belediyelerimizde benzer dosyalar gündeme geldiğinde sessiz kalınıyor. Bu tablo seçmeni ikna etmez, aksine güven kaybettirir.”

Bazı AKP yöneticileri, seçmenin yolsuzluk iddialarına karşı ikna düzeyinin düşük olduğunu düşünüyor. Bu nedenle operasyonların muhalefeti hedef aldığı algısının oluşması hâlinde, AKP’nin sandıkta dezavantaj yaşayabileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; parti yönetiminde etkin bir grup ise operasyonların kamuoyuna, “yolsuzlukla mücadele kararlılığı” olarak sunulması gerektiğini savunuyor. Bu gruba göre, AKP’nin “suçlu kim olursa olsun hukuk önünde hesap verir” mesajı vermesi seçmen kaybını sınırlayabilir.

Ancak bu görüşe rağmen, operasyonun zamanlaması da eleştiri konusu. Bazı kurmaylar, “Yerel seçimlerin ardından belediyelerin her adımına dönük inceleme, halka siyasal baskı gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Parti içindeki farklı görüşlere göre, operasyonların fazlaca görünür olması, özellikle genç ve kentli seçmende tepki yaratabilir. Bu da doğrudan AKP’nin oy oranına olumsuz yansıyabilir. AKP’deki kimi kurmaylar bu riskin farkında olduklarını ifade ediyor.