Ali Babacan Ata'nın huzuruna çıktı

Ali Babacan Ata'nın huzuruna çıktı
Yayınlanma:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kurmaylarıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir Özel Anı Defteri'ni imzalayan Babacan, "Özgürlükçü ve müreffeh Türkiye hedefine ulaşmak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kurmaylarıyla beraber Anıtkabir'ir ziyaret etti.

8c95526b-a69b-457e-871d-567519dec0c3-w.png

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunan Babaca, beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Anı Defteri'ni imzaladı.

6b9555af-fc7b-4815-8e6a-94d26d041f2b-w.png

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 10 Kasım çağrısı: Atatürk'ün ruhuna Kur'an okumaya davet ediyorumDervişoğlu'ndan Erdoğan'a 10 Kasım çağrısı: Atatürk'ün ruhuna Kur'an okumaya davet ediyorum

BABACAN'DAN ANITKABİR ZİYARETİ

DEVA Partisi lideri Babacan, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayarak Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

  • "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete irtihalinizin 87. yıl dönümünde sizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Miras bıraktığınız Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma kararlılığıyla, DEVA Partili yol arkadaşlarımızla beraber karşınızdayız."
  • "Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşama irademizden bir an olsun ödün vermeyecek; farklılıklarımızı zenginlik, ortak paydamızı demokrasi olarak görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de; adil, özgürlükçü ve müreffeh Türkiye hedefine ulaşmak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak:ANKA

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
CHP'li belediyelere operasyon: Bursa'da 3 kişi daha gözaltına alındı
CHP'li belediyelere operasyon: Bursa'da 3 kişi daha gözaltına alındı
Cumhur ortağı Destici'den emekli zammı isyanı: Kabul edilebilir değil
Cumhur ortağı Destici'den emekli zammı isyanı: Kabul edilebilir değil