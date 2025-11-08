Ali Babacan Ata'nın huzuruna çıktı
Yayınlanma:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kurmaylarıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir Özel Anı Defteri'ni imzalayan Babacan, "Özgürlükçü ve müreffeh Türkiye hedefine ulaşmak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kurmaylarıyla beraber Anıtkabir'ir ziyaret etti.
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunan Babaca, beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Anı Defteri'ni imzaladı.
DEVA Partisi lideri Babacan, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayarak Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
- "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete irtihalinizin 87. yıl dönümünde sizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Miras bıraktığınız Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma kararlılığıyla, DEVA Partili yol arkadaşlarımızla beraber karşınızdayız."
- "Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşama irademizden bir an olsun ödün vermeyecek; farklılıklarımızı zenginlik, ortak paydamızı demokrasi olarak görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de; adil, özgürlükçü ve müreffeh Türkiye hedefine ulaşmak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."
Kaynak:ANKA
