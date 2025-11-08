Ali Babacan Ata'nın huzuruna çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kurmaylarıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir Özel Anı Defteri'ni imzalayan Babacan, "Özgürlükçü ve müreffeh Türkiye hedefine ulaşmak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.