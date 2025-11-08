Akşener'in sağ kolundan dikkat çeken mesaj: El pençe divan durmaya razı oldular

Akşener'in sağ kolundan dikkat çeken mesaj: El pençe divan durmaya razı oldular
Yayınlanma:
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bekar, "İçişleri Eski Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla yapılan resmi görüşmeye hakaretlerle itiraz edenler, bir göz odada ip gibi dizilmeye, el pençe divan durmaya razı oldular" dedi.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esra Bekar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"EL PENÇE DİVAN DURMAYA RAZI OLDULAR"

"Bir yıl nelere kadirmiş..." diyen Bekar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Devlet protokolünden bihaber, aylarca arsız iftiralarla zehir saçanlar, okun ucu kendilerine dönünce meclis protokolünü öğrendiler... İçişleri Eski Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla yapılan resmi görüşmeye hakaretlerle itiraz edenler, bir göz odada ip gibi dizilmeye, el pençe divan durmaya razı oldular. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in çok güzel bir sözü vardır: "Hakikatin bir gün ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır..."
Meral Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'ın 'X' paylaşımı (8.11.2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

