Akşener'in sağ kolundan dikkat çeken mesaj: El pençe divan durmaya razı oldular

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bekar, "İçişleri Eski Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla yapılan resmi görüşmeye hakaretlerle itiraz edenler, bir göz odada ip gibi dizilmeye, el pençe divan durmaya razı oldular" dedi.