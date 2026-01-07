İsmail Saymaz anlattı! Merkeze çekilen üç vali için Süleyman Soylu iddiası
7 valinin merkeze çekildiği kararnamede, Eskişehir, Aksaray ve Trabzon valilerinin Trabzonlu olması dikkat çekti. İsmail Saymaz, bu üç ismin Süleyman Soylu’ya yakın olabileceği yorumlarının yapıldığını belirtti: “Hemşehrilik birliği, Soylu’yla yakınlık çağrıştırıyor diyorlar.”
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla yedi vali merkeze çekildi, 12 valinin görev yeri değiştirildi. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, kararnameyle ilgili dikkat çeken bir detaya işaret etti.
Saymaz, şu bilgileri paylaştı:
- “Ne derece doğru bilmiyorum ama üç isime dikkat çekildi. Bunlardan biri Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy. AK Parti'den önce valiliğe başlamış. Çok eski bir vali.
- Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bu da festivallerden biri. Bir diğeri ise Trabzon Valisi Aziz Yıldırım.”
Bu üç ismin ortak bir özelliğine vurgu yapan Saymaz, şöyle dedi:
- “Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın ortak özelliğini ne biliyor musunuz? Trabzonlu olmaları.”
Merkeze çekilen yedi validen biri Yalova Valisi’ydi. Yalova Valisi, IŞİD operasyonundaki zafiyet iddialarının ardından merkeze çekildi.
"TRABZONLU OLDUKLARI İÇİN DEĞİL...."
Saymaz, kalan altı valinin üçünde Trabzon bağlantısına dikkat çekildiğini belirtti:
- “Merkeze çekilen sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 validen biri zaten Yalova. Onu aldık kenara. Geri kalan altı validen üçünün Trabzon'da olması dikkat çekiyor dediler.”
- Bu tabii neyi hatırlatır? 7 vali Trabzon. Süleyman Soylu dönemini hatırlatıyor.”
Kararnamede dikkat çeken hamle: AKP döneminin en uzun süreli Valisi Hüseyin Aksoy merkeze çekildi
Saymaz, üç ismin Trabzonlu olması üzerinden yapılan yorumları şöyle aktardı:
- “Yani şöyle bir yoruma gidiliyor. Trabzonlu olması hem de Süleyman Soylu'ya yakın olabileceği gerekçesiyle merkeze çekilmiş olabilirler deniyor. Trabzonlu oldukları için merkeze çekilmiyorlar. Üçünün Trabzonlu olmuş olması böyle bir yoruma kapı aralıyor. Yani Trabzonlu olmaları onlardan mı diye bu düşünülmüş yani. Hemşehrilik birliği Süleyman Soylu’yla yakın olmalarını çağrıştırıyor diyor.”