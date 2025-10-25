Dervişoğlu'ndan Akşener'e yanıt gecikmedi!

Bir süredir sessizliğini koruyan ve siyasi hiçbir açıklama yapmayan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Akşener'in paylaşımına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

AKŞENER: İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMDE...

"Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü... Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum. Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canı gönülden kutluyorum."

DERVİŞOĞLU: EMANET SAHİPSİZ KALMAYACAKTIR

Akşener'in paylaştığı mesajı alıntılayan Dervişoğlu, "Emanet sahipsiz kalmayacaktır" dedi.

Dervişoğlu'nun yanıtı şu şekilde: