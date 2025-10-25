İYİ Parti'de Meral Akşener iddiası

2023 seçimlerine 46 milletvekiliyle giren İYİ Parti, aradan geçen süreçte 17 milletvekilini kaybetti. Meral Akşener’in genel başkanlıktan istifasının ardından partinin başına Müsavat Dervişoğlu geçti.

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; Meral Akşener partiden tamamen çekilmedi, parti yönetimi de bu durumdan rahatsızlık duyup kongre kararı aldı. Yeni yol haritasının bu kongrede belirleneceği belirtildi.

Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi

Nefes, Meclis kulislerinden bu iddiayı aktarsa da Akşener hakkında çıkan iddialara ilişkin artık politik düzlemde olmadığını ve emekli olduğu açıklamasını yapıyor. Akşener cephesi de İYİ Parti kurucu liderinin artık siyaset içerisinde olmadığını belirtiyor.

YENİ YOL HARİTASI ARAYIŞI

Kongre sonrası partinin hangi ittifaklarla yol yürüyeceğine karar verilecek. İYİ Parti, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın da içinde bulunduğu İmralı Süreci'nde yeni bir çıkış yapmayı planlıyor. Parti yönetiminin bu süreçte meydanlara çıkacağı ve tüm iletişim kanallarını kullanacağı ifade ediliyor.