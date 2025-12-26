Ekonomi sınıfında uçan Özel'e yolculardan sevgi seli: O anlar böyle görüntülendi

CHP Lideri Özgür Özel'in, tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçtuğu anlara ait biz video ortaya çıktı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özel, uçağa bindiğinde kendisini alkışlayan yolcuları selamlayarak yerine oturdu.

Özel, uçağa bindiği sırada uçaktaki diğer yolcuların ilgisiyle karşılaştı. Özel, uçağa bindiğinde kendisini alkışlayan yolculara el sallayarak selamladı.

YOLCULARDAN ÖZEL'E YOĞUN İLGİ

Ekonomi sınıfındaki koltuğuna oturan Özel, kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen yolcuları da kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Özgür Özel, arka sırada oturan ve yanında çocuğu bulunan bir yolcunun, selfie ricasını kırmayarak, yolcunun uzattığı telefonla yolcu ve çocuğuyla birlikte öz çekim yaptı.

CHP lideri Özgür Özel'e yolcuların yoğun ilgisi, uçakta bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

