Ekonomi sınıfında uçan Özel'e yolculardan sevgi seli: O anlar böyle görüntülendi
CHP Lideri Özgür Özel'in, tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçtuğu anlara ait biz video ortaya çıktı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özel, uçağa bindiğinde kendisini alkışlayan yolcuları selamlayarak yerine oturdu.
YOLCULARDAN ÖZEL'E YOĞUN İLGİ
Ekonomi sınıfındaki koltuğuna oturan Özel, kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen yolcuları da kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.
Özgür Özel, arka sırada oturan ve yanında çocuğu bulunan bir yolcunun, selfie ricasını kırmayarak, yolcunun uzattığı telefonla yolcu ve çocuğuyla birlikte öz çekim yaptı.
CHP lideri Özgür Özel'e yolcuların yoğun ilgisi, uçakta bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.